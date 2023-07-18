快訊

傳不倫戀男主角元配「被施壓」才取消記者會 Kolas本人發聲回嗆

專訪諾貝爾和平獎得主：如何不恐懼？隨時被槍殺的危險 也要勇敢做新聞

影／恐怖！棒球教練輸球抓狂 2小學生遭「捶頭撞桌」腦震盪急救

聽新聞
test
0:00 / 0:00

老婦投資股票嘗甜頭 警方埋伏發現假理專

聯合報／ 記者林保光／即時報導

高雄莊姓老婦加入投資股票的Line群組，不料誤入詐騙集團的圈套。詐團先給老婦嘗甜頭，匯給老婦5萬元「獲利」，慫恿老婦加碼投資；老婦一再領錢，家人才驚覺有異求助警方。昨天警方埋伏，逮捕佯裝證券公司專員的劉姓男子，查出是詐團車手

據了解，莊姓婦人（73歲）在6月初，發現投資股票訊息，便加入對方的Line群組，經群組一再慫恿她投資，她匯款4次共匯出15萬元，對方也匯5萬元給她，誆稱是她的獲利，發覺老婦上鉤，便一再慫恿老婦加碼投資。

7月10日，詐團稱老婦購買股票，須匯款256萬元，否則會違約交割。老婦一再籌款，家人才發現有異，問她一直領錢的原因，她才告訴家人投資股票遇到的狀況。家人驚覺她似乎遇詐騙集團，帶她向高雄市警小港分局漢民派出所報案。

警方獲悉，對方要來向老婦收款，與老婦約在超商交錢。昨天下午4點20分，警方在高雄市小港區漢民路某超商埋伏，果然發現劉姓男子（24歲）帶偽造的證券公司服務證，到超商向老婦拿錢。員警一見他收款，還簽立「收據」和「合作協議書」，馬上擁上逮捕他，劉才承認當詐團車手。全案依詐欺罪嫌移送法辦。

警方昨天在超商逮捕向老婦拿錢的詐團車手劉姓男子（右）。記者林保光／翻攝
警方昨天在超商逮捕向老婦拿錢的詐團車手劉姓男子（右）。記者林保光／翻攝

詐騙集團 超商 車手

延伸閱讀

影／面交14次遭詐1505萬才知被騙 婦與警合作逮車手

IG女神語錄詐騙！PO博弈賽事引誘投注 詐千萬6人起訴

加賴投資飆股540萬血本無回 桃園男驚覺被騙報警逮車手

聽信網友投資古董轉手高獲利 她險匯160萬成詐團肥羊

相關新聞

影／恐怖棒球教練輸球抓狂 兩生遭捶頭撞桌腦震盪急救

新竹縣某國小驚傳有恐怖棒球教練疑不滿輸球，失控暴走，直接把2名學生當作洩憤對象，猛捶學生頭部、抓頭撞書桌，另名學生還被砸...

「阿宏」丟包事件！大陸女作家大讚台有川資救助 嘉市：逾百人申請過

台中市30多歲林姓女子與網友「阿宏」，日前相約到嘉義市玩，被「阿宏」丟包，讓她無助坐在公車亭哭，警方獲報協助向市府社會處...

影／莽男與妻談判駕特斯拉連5撞 把BMW撞進超商

彰化縣鄭姓男子與妻子張女昨晚相約在員林市浮圳路一家超商談判，鄭男卻駕駛特斯拉衝撞張女友人所駕的BMW車，連五撞把BMW都...

孩子期末考被扣分 家長搬消防科長職務恐嚇老師「走著瞧」

新北市新莊區某國小發生一起學生成績糾紛，該校陳姓家長會長指出，有家長因不滿孩子期末考成績被扣分，以消防署某處科長職位恐嚇...

澎湖漁船海上作業船長突病發 海巡艇飛奔近4小時救人

澎湖籍漁船「順億」號今天凌晨在金門海域作業，不料船長突然身體不適，痛苦難當，急打「118」向海巡署求助。海巡署金馬澎分署...

聞外甥要結婚 婦入不敷出借80萬差點轉給「假表姊」

57歲張姓婦人與表姊感情好，日前接獲詐團假冒表姊電話，稱外甥要結婚，急需80萬元籌備婚禮；張婦沒有積蓄，不惜向親友借款8...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦