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老婦投資股票嘗甜頭 警方埋伏發現假理專
高雄莊姓老婦加入投資股票的Line群組，不料誤入詐騙集團的圈套。詐團先給老婦嘗甜頭，匯給老婦5萬元「獲利」，慫恿老婦加碼投資；老婦一再領錢，家人才驚覺有異求助警方。昨天警方埋伏，逮捕佯裝證券公司專員的劉姓男子，查出是詐團車手。
據了解，莊姓婦人（73歲）在6月初，發現投資股票訊息，便加入對方的Line群組，經群組一再慫恿她投資，她匯款4次共匯出15萬元，對方也匯5萬元給她，誆稱是她的獲利，發覺老婦上鉤，便一再慫恿老婦加碼投資。
7月10日，詐團稱老婦購買股票，須匯款256萬元，否則會違約交割。老婦一再籌款，家人才發現有異，問她一直領錢的原因，她才告訴家人投資股票遇到的狀況。家人驚覺她似乎遇詐騙集團，帶她向高雄市警小港分局漢民派出所報案。
警方獲悉，對方要來向老婦收款，與老婦約在超商交錢。昨天下午4點20分，警方在高雄市小港區漢民路某超商埋伏，果然發現劉姓男子（24歲）帶偽造的證券公司服務證，到超商向老婦拿錢。員警一見他收款，還簽立「收據」和「合作協議書」，馬上擁上逮捕他，劉才承認當詐團車手。全案依詐欺罪嫌移送法辦。
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