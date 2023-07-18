老婦投資股票嘗甜頭 警方埋伏發現假理專

高雄莊姓老婦加入投資股票的Line群組，不料誤入詐騙集團的圈套。詐團先給老婦嘗甜頭，匯給老婦5萬元「獲利」，慫恿老婦加碼投資；老婦一再領錢，家人才驚覺有異求助警方。昨天警方埋伏，逮捕佯裝證券公司專員的劉姓男子，查出是詐團車手。

據了解，莊姓婦人（73歲）在6月初，發現投資股票訊息，便加入對方的Line群組，經群組一再慫恿她投資，她匯款4次共匯出15萬元，對方也匯5萬元給她，誆稱是她的獲利，發覺老婦上鉤，便一再慫恿老婦加碼投資。

7月10日，詐團稱老婦購買股票，須匯款256萬元，否則會違約交割。老婦一再籌款，家人才發現有異，問她一直領錢的原因，她才告訴家人投資股票遇到的狀況。家人驚覺她似乎遇詐騙集團，帶她向高雄市警小港分局漢民派出所報案。