快訊

傳不倫戀男主角元配「被施壓」才取消記者會 Kolas本人發聲回嗆

專訪諾貝爾和平獎得主：如何不恐懼？隨時被槍殺的危險 也要勇敢做新聞

影／恐怖！棒球教練輸球抓狂 2小學生遭「捶頭撞桌」腦震盪急救

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／疑飆車競速 台南銀車撞擊瞬間畫面曝光

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

台南市南區濱南路今天凌晨1點多發生一起疑似因飆車競速發生車禍，銀色轎車自撞前2輛轎車呼嘯經過同一路段，銀車自後追趕後失控自撞，瞬間冒出火煙，除了路樹被撞倒，銀車引擎撞飛車外掉到路邊草叢堆。

警方調查，李姓男子（20歲）今天凌晨1時45分，駕駛銀色轎車由南而北行駛，車上搭載其他乘客5人，行經台南市南區濱南路465號前彎道，失控自撞路邊石墩與路樹，造成車輛嚴重毀損。

根據民眾提供監視器畫面，車禍發生前約2、3秒，2輛轎車先後急速經過同一路段，第3銀車自後追趕後失控自撞，瞬間起火，除了路樹被撞倒，銀車引擎撞飛車外掉到路邊草叢堆，銀車駕駛座安全氣囊也爆開。

台南市警六分局說，警方已調閱附近監視器畫面追查車禍發生的真正原因。

銀色轎車自撞後，連引擎也掉到路邊草叢。記者黃宣翰／翻攝
銀色轎車自撞後，連引擎也掉到路邊草叢。記者黃宣翰／翻攝

自撞 台南 車禍

延伸閱讀

競速惹禍？台南市轎車濱南路失控自撞6人送醫

嘉義縣67歲機車騎士沒待轉遭撞飛 送醫後不治身亡

屏東萬大大橋10人飆車競速 3名未成年人到案

影／畫面曝光！台中路樹突掉落 女騎士載10歲侄被砸慘摔車

相關新聞

影／恐怖棒球教練輸球抓狂 兩生遭捶頭撞桌腦震盪急救

新竹縣某國小驚傳有恐怖棒球教練疑不滿輸球，失控暴走，直接把2名學生當作洩憤對象，猛捶學生頭部、抓頭撞書桌，另名學生還被砸...

「阿宏」丟包事件！大陸女作家大讚台有川資救助 嘉市：逾百人申請過

台中市30多歲林姓女子與網友「阿宏」，日前相約到嘉義市玩，被「阿宏」丟包，讓她無助坐在公車亭哭，警方獲報協助向市府社會處...

影／莽男與妻談判駕特斯拉連5撞 把BMW撞進超商

彰化縣鄭姓男子與妻子張女昨晚相約在員林市浮圳路一家超商談判，鄭男卻駕駛特斯拉衝撞張女友人所駕的BMW車，連五撞把BMW都...

孩子期末考被扣分 家長搬消防科長職務恐嚇老師「走著瞧」

新北市新莊區某國小發生一起學生成績糾紛，該校陳姓家長會長指出，有家長因不滿孩子期末考成績被扣分，以消防署某處科長職位恐嚇...

澎湖漁船海上作業船長突病發 海巡艇飛奔近4小時救人

澎湖籍漁船「順億」號今天凌晨在金門海域作業，不料船長突然身體不適，痛苦難當，急打「118」向海巡署求助。海巡署金馬澎分署...

聞外甥要結婚 婦入不敷出借80萬差點轉給「假表姊」

57歲張姓婦人與表姊感情好，日前接獲詐團假冒表姊電話，稱外甥要結婚，急需80萬元籌備婚禮；張婦沒有積蓄，不惜向親友借款8...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦