影／疑飆車競速 台南銀車撞擊瞬間畫面曝光

台南市南區濱南路今天凌晨1點多發生一起疑似因飆車競速發生車禍，銀色轎車自撞前2輛轎車呼嘯經過同一路段，銀車自後追趕後失控自撞，瞬間冒出火煙，除了路樹被撞倒，銀車引擎撞飛車外掉到路邊草叢堆。

警方調查，李姓男子（20歲）今天凌晨1時45分，駕駛銀色轎車由南而北行駛，車上搭載其他乘客5人，行經台南市南區濱南路465號前彎道，失控自撞路邊石墩與路樹，造成車輛嚴重毀損。

根據民眾提供監視器畫面，車禍發生前約2、3秒，2輛轎車先後急速經過同一路段，第3銀車自後追趕後失控自撞，瞬間起火，除了路樹被撞倒，銀車引擎撞飛車外掉到路邊草叢堆，銀車駕駛座安全氣囊也爆開。