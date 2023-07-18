聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／恐怖棒球教練輸球抓狂 兩生遭捶頭撞桌腦震盪急救
新竹縣某國中驚傳有恐怖棒球教練疑不滿輸球，失控暴走，直接把2名學生當作洩憤對象，猛捶學生頭部、抓頭撞書桌，另名學生還被砸頭，全被監視器排下，事發瞬間學生嚇呆只能抱頭求饒，事後更因傷勢嚴重、腦震盪被送醫，家長得知氣炸提告，並要求校方開除教練。
據了解，這名郭姓教練是在今年1月31日帶隊學生前往高雄參加港都青少棒錦標賽，在對上對手時因表現不佳，慘遭5比0絕殺完封，教練當場氣到暴走，晚上學生回到學校吃晚餐，教練竟當場以學生行為不檢為由，上前狂毆學生頭部。
被打的2名學生當場嚇傻，事發當下被狂打頭部，還被打到撞書桌，差點沒被打暈，家長更指控教練不僅打孩子，甚至掉落的便當還叫學生吃掉。2名學生事後頭部滿是鈍挫傷，卻又不敢告訴家人，事發2天後才因傷勢嚴重，出現腦震盪症狀被醫急救。
家長氣憤教練簡直情緒管理不當，就算學生行為需要被糾正，也不該是攻擊學生頭部，且就家長看來，教練根本是因為輸球才會暴走、拿學生洩憤。家長指控，至今孩子都留有心理創傷，直言學校有教練、不敢去上課。因此要求校方開除教練。
家長不滿，學校不僅未解聘教練，只做出停聘6個月的處分，質疑學校及教育局未徹底檢討此暴力事件。
新竹縣教育局副局長蔡淑貞回應，針對郭教練不當管教案，該校已依法組成調查小組，社會處也於5月19日依兒少權法開罰6萬元，並經召開教練審查會議，決議予郭教練停聘6個月處分，教育局業責成該校對案發學生進行關懷及輔導諮商，且密切追蹤球隊學生身心及學習狀況。
教育局指出，郭姓教練從今天開始停聘，預計會先停聘半年。教育局表示，停聘期間除要求教練深刻自我反省外，也須參加情緒管理課程及正向管教相關研習，教育局也會要求學校嚴格督導，以避免不當管教情事再次發生，將在教練停聘期滿後借調新竹縣府協助縣內棒球相關業務。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言