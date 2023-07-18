虎爺會爆炸28人傷！警、消調查不同調 專家：查火藥反應

嘉義和聯境金虎爺會15日晚遶境慶祝，發生爆炸，28名大人小孩受傷送醫，7人住院。警方鑑識，事故發生施放煙火，不排除煙花落地引發爆炸；消防局調查，密封垃圾袋氣爆。爆炸原因警消不同調，外界霧煞煞；吳鳳科大消防系主任陳耀漢說，警消調查都有所本，垃圾袋有硝酸鉀（黑色火藥）物質反應，應查明垃圾袋內容物，有無未燃燒完全爆竹煙火。

陳耀漢說，廟會爆炸發生28人受傷罕見，常見炮竹煙火傷人，人數沒那麼多，過去台灣燈會高空煙火落焰傷人也沒傷那麼多人，警消鑑識調查方法大致相同，消防局調查重點在起火點、火源，指稱密閉垃圾袋氣爆，警方鑑識查明有無人為爆裂，警消初步調查鑑識，排除有人為故意爆炸。

陳耀漢表示，廟會活動聚集民眾多，引發火源的菸蒂、煙花落地，都有可能，但煙花落地不致傷害那麼多人，要查明垃圾袋內容物，是否有未燃燒完全爆竹煙火，夾雜有傷人垃圾等。

消防局長蘇耀星說，初步勘查未發現爆竹煙火殘渣，也沒有發電機漏油燃燒跡象，推斷不是爆竹煙火也不是火災；現場有大型黑色垃圾袋殘餘物往外四射黏在四周，研判是黑色垃圾袋內爆開造成。