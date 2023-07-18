白米灑落路面害機車婦慘摔！警調監視器追查
苗栗縣苑裡鎮苗130線福田裡路段，今天上午8點多發生一起機車自摔意外，肇事原因竟白米攔路，導致一名婦人騎機車路過時當場滑倒，害摔車婦人手腳擦傷疼得哇哇叫！由於現場50公尺內共掉落有8包白米，其中1包12公斤裝的袋子破掉，白米灑落路面，警方研判應是載運的貨車掉落，正調閱監視器追查中。
這起因掉落物釀禍的事故地點，位在苗130線4K往苑裡市區方向車道，陳姓婦人（62歲）騎機車路過時，閃避不及，輪胎輾壓後打滑導致人車當場摔倒路肩，陳婦右手腳都有明顯擦挫傷，隨後由救護車送往醫院包紮治療。通苑救難協會人員也到場用三角錐封閉西向道路，疏導交通，並清掃白米，還給用路人行車安全。
警方表示，掉落的包裝米是當地知名的山水米公司生產，有兩種包裝品項共有8包掉落路面，其中1包12公斤裝破掉，厚厚一層白米堆灑路面上，形成道路陷阱，尤其對機車族危害最大，研判是貨車載運時未綁牢固而沿路掉，後續將調閱監視器請駕駛到案釐清肇責。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言