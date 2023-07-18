白米灑落路面害機車婦慘摔！警調監視器追查

苗栗縣苑裡鎮苗130線福田裡路段，今天上午8點多發生一起機車自摔意外，肇事原因竟白米攔路，導致一名婦人騎機車路過時當場滑倒，害摔車婦人手腳擦傷疼得哇哇叫！由於現場50公尺內共掉落有8包白米，其中1包12公斤裝的袋子破掉，白米灑落路面，警方研判應是載運的貨車掉落，正調閱監視器追查中。

這起因掉落物釀禍的事故地點，位在苗130線4K往苑裡市區方向車道，陳姓婦人（62歲）騎機車路過時，閃避不及，輪胎輾壓後打滑導致人車當場摔倒路肩，陳婦右手腳都有明顯擦挫傷，隨後由救護車送往醫院包紮治療。通苑救難協會人員也到場用三角錐封閉西向道路，疏導交通，並清掃白米，還給用路人行車安全。