狐狸犬出門溜達 慘遭藏獒撕咬喪命 飼主賠11萬

新北市中和區一名阿伯日前帶著自家狐狸犬出門散步，於巷口遇到獒犬後，獒犬一看見小型犬隻就追咬不放，導致狐狸犬被咬破直腸，腸道穿孔導致腹膜炎，雖當下立即送醫仍不治死亡，經通報後動保處獒犬飼主因獒犬未戴嘴套、未絕育及名下其他犬隻經稽查無施打狂犬病疫苗，依動物保護法被開罰11萬元。

新北市一狐狸犬哈尼，飼主帶出門散步時突遭老婦帶著的西藏獒犬咬傷，送醫後因狀況不佳3天後死亡。動保處立即狐狸犬簡姓飼主提供相關事證、並向警方調閱監視器畫面，阿婆到案說明時雖矢口否認，但動物醫院診斷證明書與監視器畫面證據確鑿，老婦因此被開罰11萬。

經查案發現場影片，發現1名阿伯牽著繫繩白狐狸犬哈尼出門散步，於剛踏出家門口幾步路時突遇到1名老婦人帶著體型高大的西藏獒犬迎面過來，沒料到獒犬一看見小型犬隻就追咬不放，狐狸犬疼痛並且哀鳴不止，阿伯當下雖很驚慌，事後仍保持鎮定立即開車送犬隻至動物醫院就醫，隨後家人協助通報警察局及動保處並提供飼犬直腸遭咬破照片，動物醫院亦開立犬隻遭咬導致直腸穿孔及嚴重腹膜炎診斷證明書等事證。