競速惹禍？台南市轎車濱南路失控自撞6人送醫

台南市南區濱南路今天凌晨1點多發生一起疑似自撞車禍，李姓男駕駛駕車行經該路段時疑分心自撞路邊護欄，車頭幾乎全毀，車上共3男3女受傷送醫，李酒測值為零，事故真正原因警方調閱監視器畫面調查釐清。

警方調查，李姓男子（20歲）今天凌晨1時45分，駕駛轎牌由南而北行駛，車上搭載其他乘客5人，行經台南市南區濱南路465號前，失控自撞路邊石墩與路樹致車輛嚴重毀損。

駕駛與車上乘客共6人分受不同程度傷勢，現場由救護車送醫治療，李姓男駕駛酒測值為零。消防人員說，有6名傷者都意識清醒。3名男子送奇美醫院、3名女子送成大醫院治療。