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競速惹禍？台南市轎車濱南路失控自撞6人送醫

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

台南市南區濱南路今天凌晨1點多發生一起疑似自撞車禍，李姓男駕駛駕車行經該路段時疑分心自撞路邊護欄，車頭幾乎全毀，車上共3男3女受傷送醫，李酒測值為零，事故真正原因警方調閱監視器畫面調查釐清。

警方調查，李姓男子（20歲）今天凌晨1時45分，駕駛轎牌由南而北行駛，車上搭載其他乘客5人，行經台南市南區濱南路465號前，失控自撞路邊石墩與路樹致車輛嚴重毀損。

駕駛與車上乘客共6人分受不同程度傷勢，現場由救護車送醫治療，李姓男駕駛酒測值為零。消防人員說，有6名傷者都意識清醒。3名男子送奇美醫院、3名女子送成大醫院治療。

外傳失控駕車疑和其他車輛競速後發生失控自撞，警方說將調閱監視錄影畫面追查車禍發生原因。

台南市南區濱南路今天發生一起疑似自撞車禍，3男3女受傷送醫，駕駛酒測值為零，事故真正原因警方調閱監視器畫面調查釐清。記者黃宣翰／攝影
台南市南區濱南路今天發生一起疑似自撞車禍，3男3女受傷送醫，駕駛酒測值為零，事故真正原因警方調閱監視器畫面調查釐清。記者黃宣翰／攝影
台南市南區濱南路今天發生一起疑似自撞車禍，3男3女受傷送醫，駕駛酒測值為零，事故真正原因警方調閱監視器畫面調查釐清。記者黃宣翰／攝影
台南市南區濱南路今天發生一起疑似自撞車禍，3男3女受傷送醫，駕駛酒測值為零，事故真正原因警方調閱監視器畫面調查釐清。記者黃宣翰／攝影
台南市南區濱南路今天發生一起疑似自撞車禍，3男3女受傷送醫，路樹也被撞倒，事故真正原因警方調閱監視器畫面調查釐清。記者黃宣翰／攝影
台南市南區濱南路今天發生一起疑似自撞車禍，3男3女受傷送醫，路樹也被撞倒，事故真正原因警方調閱監視器畫面調查釐清。記者黃宣翰／攝影

自撞 台南 車禍

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