YouBike遭竊報案 警：只能報遺失

有網友前天在北市租借YouBike，購物時停在店外，車輛卻遭竊，致電客服被要求償1萬5千元，報案卻稱只能報「遺失物」。交通局回應，若民眾租借的YouBike失竊，應先向警察局報案，再致電客服暫停租金計算，若3個月內找不回車輛，微笑單車會先索取1萬5千元賠償費用，之後有民眾歸還或通報，會退還給當初使用者。

北市警局表示，據交通局2013年11月8日「研商微笑單車失竊案件通報機制事宜」，YouBike單車租借人常因忘記停放位置或遭人誤騎，致遺失或失竊情事，針對使用者向警方報案失聯車輛，警方統一先以遺失案件受理、並開立案件證明單，若失聯車輛超過7天無尋獲，則由微笑單車向警方正式報案，再以失竊案件受理。

有網友jc761128在PTT八卦板發文表示，前天租借YouBike去買速食，踏出店外發現整台車被偷走，打給微笑單車公司客服，還被指責沒保管好車，還說3個月後沒找到車須賠1萬5千元。

到警局報案，員警竟說租車的民眾沒有所有權，只能以「遺失物」處理，不讓民眾以竊盜辦理。該網友提到，自己雖沒有鎖車頭，但車輛被偷走和鎖不鎖車輛根本無關，不管是什麼東西，只要不是自己的就不該偷走，批評微笑單車公司懲罰承租人，不報警抓小偷。

交通局提醒，民眾暫時離開YouBike一定要鎖車，才不會被他人騎走。