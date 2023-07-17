快訊

非傳統第一夫人！安倍遺孀昭惠曾當DJ、開居酒屋 政界罕見「曬恩愛」

影／22歲騎士禮讓行人慘遭後車追撞 新買40萬重機噴飛

吃冰卻送醫...知名冰店檢出「沙門氏菌」 毒物權威：這樣吃才安全

影／身障者過斑馬線輪椅卡坑摔飛 網怒：高雄補丁到處都是

聯合報／ 記者楊適群／高雄即時報導

台灣各地近期致力改善道路交通，藉以洗刷「行人地獄」汙名，但馬路品質卻又引發爭議。今有網友上傳一支影片，內容是一名輪椅身障者過馬路時，因斑馬線上有坑洞，導致前輪卡住前傾摔倒。網友怒控，「高雄坑洞、不平、補丁到處都是」，高市府道工處則回應，確認是路面老舊出現坑洞，明會派員先修補，近期將刨除重鋪路面。

PTT網友ASDF41514今在高雄版PO出一則「高雄的爛路 希望大家能幫忙轉發」貼文，並轉發一段YouTube網友「HA W」的影片，畫面是一名坐輪椅的身障男子在今天下午近5時，於高市苓雅區四維、和平路口沿斑馬線過馬路，沒料前進到一半，前輪突卡進坑洞導致輪椅瞬間前傾，身障男子往前甩飛重摔落地，當時其他路人目擊傻眼，隨即上前攙扶男子並協助坐回輪椅。

影片一出引發網友怒控，「本篇歡迎各位轉發，我們來看看多久會補平，一個月內補我個人微量提供10份飲料+雞排在這個路口發」。其他網友也直指，「確實不該發生這種問題，還尤其是在斑馬線上很危險」、「身障人士在高雄真的很可憐」，更質疑高雄馬路一堆補丁，不僅影響行車品質，更影響人車安全。

高市工務局道工處表示，已請人員趕往前路口察看，確認是路面老化出現坑洞，預計明天立即派員先行修補，近日會評估刨除路段老舊路面進行重鋪。

至於高雄路面多補丁，道工處則回應，因許多管線單位施工，導致鋪設品質不佳，會派員加強巡查路面狀況，也請民眾發現路面坑洞問題可通報市府處理。

身障男子輪椅因前輪卡坑前傾，導致男子跟著往前摔飛落地。圖／取自YouTube網友「HA W」
身障男子輪椅因前輪卡坑前傾，導致男子跟著往前摔飛落地。圖／取自YouTube網友「HA W」
路人見身障男子摔倒，上前合力將男子扶起坐回輪椅。圖／取自YouTube網友「HA W」
路人見身障男子摔倒，上前合力將男子扶起坐回輪椅。圖／取自YouTube網友「HA W」
身障男子坐輪椅沿斑馬線通過高市四維、和平路口。圖／取自YouTube網友「HA W」
身障男子坐輪椅沿斑馬線通過高市四維、和平路口。圖／取自YouTube網友「HA W」
身障男子因輪椅輪子卡坑在斑馬線上摔飛，路人見狀趕忙上前協助。圖／取自YouTube網友「HA W」
身障男子因輪椅輪子卡坑在斑馬線上摔飛，路人見狀趕忙上前協助。圖／取自YouTube網友「HA W」
身障男子的輪椅前輪因卡進坑洞，導致輪椅往前身體跟著前傾。圖／取自YouTube網友「HA W」
身障男子的輪椅前輪因卡進坑洞，導致輪椅往前身體跟著前傾。圖／取自YouTube網友「HA W」

身障者

延伸閱讀

新打卡景點？羅東中山公園計「桯」車招呼站一錯6年

美國德州聖安東尼奧市長率團訪高雄 盼汲取發展經驗

新北輕軌銀髮族占2成 愛心輪椅可借出站 滿足遊程最後一哩路

身障車格後空間不足 難開車後廂取物惹怨 中市府諾改善

相關新聞

母親報案協尋失蹤10年兒子 軍方閒置眷舍發現男子已成白骨

海軍基隆後勤支援指揮部所屬影劇新城眷舍承包拆除廠商，今天在眷舍1間寢室發現白骨報案。警方查出死者可能為42歲失蹤人口黃姓...

花蓮「跳浪隧道」砂石車追撞5車 3人輕傷送醫

台11線花蓮縣壽豐鄉水璉「跳浪隧道」約20.3公里處，今天下午發生連環追撞事故，因北上車道施工管制，有5輛自小客車停等，...

影／身障者過斑馬線輪椅卡坑摔飛 網怒：高雄補丁到處都是

台灣各地近期致力改善道路交通，藉以洗刷「行人地獄」汙名，但馬路品質卻又引發爭議。今有網友上傳一支影片，內容是一名輪椅身障...

影／騎士減速禮讓行人反遭後車追撞 新買40萬重機受損

台中市羅姓男子昨天騎新車要價40萬的Honda重機，行經逢甲商圈時，減速禮讓一名走斑馬線的行人，未料後方開車蘇姓駕駛，疑...

兩老翁相約到北海岸採集藥草雙雙中暑 1人送醫不治

年過70的邱姓、鍾姓男子今天下午到新北市石門區富基漁港旁海岸石滬區採藥草，邱姓老翁疑中暑昏迷，消防人員接獲報案前往救護，...

網友火大了！大狗未繫繩追咬小狗 飼主賠1萬道歉

桃園市一名網友在臉書PO影片爆料，本月10日晚上一隻黑大狗追著母子帶的小型狗，小狗被咬發出哀哀叫聲，網友貼文要求大狗飼主...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦