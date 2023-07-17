影／身障者過斑馬線輪椅卡坑摔飛 網怒：高雄補丁到處都是

台灣各地近期致力改善道路交通，藉以洗刷「行人地獄」汙名，但馬路品質卻又引發爭議。今有網友上傳一支影片，內容是一名輪椅身障者過馬路時，因斑馬線上有坑洞，導致前輪卡住前傾摔倒。網友怒控，「高雄坑洞、不平、補丁到處都是」，高市府道工處則回應，確認是路面老舊出現坑洞，明會派員先修補，近期將刨除重鋪路面。

PTT網友ASDF41514今在高雄版PO出一則「高雄的爛路 希望大家能幫忙轉發」貼文，並轉發一段YouTube網友「HA W」的影片，畫面是一名坐輪椅的身障男子在今天下午近5時，於高市苓雅區四維、和平路口沿斑馬線過馬路，沒料前進到一半，前輪突卡進坑洞導致輪椅瞬間前傾，身障男子往前甩飛重摔落地，當時其他路人目擊傻眼，隨即上前攙扶男子並協助坐回輪椅。

影片一出引發網友怒控，「本篇歡迎各位轉發，我們來看看多久會補平，一個月內補我個人微量提供10份飲料+雞排在這個路口發」。其他網友也直指，「確實不該發生這種問題，還尤其是在斑馬線上很危險」、「身障人士在高雄真的很可憐」，更質疑高雄馬路一堆補丁，不僅影響行車品質，更影響人車安全。

高市工務局道工處表示，已請人員趕往前路口察看，確認是路面老化出現坑洞，預計明天立即派員先行修補，近日會評估刨除路段老舊路面進行重鋪。