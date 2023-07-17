影／騎士減速禮讓行人反遭後車追撞 新買40萬重機受損

台中市羅姓男子昨天騎新車要價40萬的Honda重機，行經逢甲商圈時，減速禮讓一名走斑馬線的行人，未料後方開車蘇姓駕駛，疑未保持安全距離，從後方追撞羅的機車，造成羅全身有多處擦挫傷，甫買一個月的機車也受損，警方初判是蘇男未保持車距釀禍，詳細肇事原因待釐清。

經查，蘇姓男子（24歲）在昨天深夜11時許，開車沿西屯區福星路內側車道，往河南路方向行駛，當時前方是由羅姓男子（22歲）騎乘一輛Honda CBR650R的紅牌重機，正減速要禮讓行人走斑馬線，未料蘇疑未注意車前狀況，直接撞上羅車的車尾，造成羅全身有多處擦挫傷、機車也因此受損。