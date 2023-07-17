雲林某高中師恐嚇學生「斷手腳筋」 家長提告

雲林縣某高中二年級男學生捲入在校學生打架糾紛，老師不排解，甚至嗆學生「信不信讓你死在嘉義」、「斷手腳筋」，還有2名陌生人在校外圍堵學生；家人得知後憤而提告。

學校今天接受媒體訪問表示，老師事發後已向學生及家長道歉，校方依校園霸凌防制準則成立校園霸凌防制小組正式受理，暫定8月8日訪談會議；老師被調離導師辦公室，之後也未再與學生有接觸。

受理家長報案的雲林縣警察局虎尾分局表示，將通知被告老師到案說明。此外針對遭不明人士攔阻恐嚇部分，也進入司法偵辦程序。

雲林縣某高中高二男學生的家長向媒體投訴，孩子捲入同校學生打架糾紛，隔天老師約談打架相關學生們，孩子竟被嗆「不只有你有人，我也有人！信不信你到嘉義，我可以讓你10分鐘內死在嘉義、隨便都能讓你斷手腳筋。」

家長指出，孩子是住宿生，他放假返家時神情不對，追問之下才知道孩子在校被言語恐嚇。家長將事發經過貼到臉書（Facebook），消息傳回學校，老師在主任教官及教務主任陪同下到學生家中道歉；家長見校方有誠意，加上孩子即將升三年級，不想增添變數，所以原諒老師，沒想到事件並未因此落幕。

家長表示，孩子8日接到1通陌生來電，被嗆「不是跟你說老師已經道歉了嗎？你不會幫老師向學校說幾句好話嗎？」家長發現孩子講完電話後反應異常，經追問才知道，孩子返校日當天被2名陌生人圍堵，對方詢問「老師不是已經道歉了嗎？不能幫他說好話嗎？」家長驚覺事態嚴重，憤而報警處理。