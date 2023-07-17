嘉義縣府工友駕車撞死未待轉騎士 雙方有肇責

嘉義縣政府工友呂姓男子今天駕車趕上班，行經嘉168縣道一處路口時，追撞直接左轉的機車騎士劉姓男子，劉男送醫不治，檢警相驗，因當時是閃黃燈狀態，雙方都有肇事責任。

嘉義縣消防局於清晨5時50分據報，指朴子市嘉168縣道12.3公里處發生車禍，救護車趕抵，現場為自小客車與機車事故，67歲騎士劉男呈現OHCA（到院前心肺功能停止）狀態，送醫急救後仍宣告不治。53歲汽車駕駛呂男手部輕微擦傷未送醫。

檢警表示，下午進行相驗，透過監視器畫面，台糖公司退休的劉男，行經事故現場直接左轉，並沒有至待轉區，遭同向疑似未減速的汽車駕駛呂男追撞，劉男送醫不治。

檢警指出，事故路口當時是呈現提醒用路人減速慢行的閃黃燈狀態，上午6時起才會恢復正常的紅綠燈號誌，因此，在嘉義縣政府擔任工友的呂男趕著上班，行經閃黃燈路口也沒有減速慢行，而騎士劉男則在路口直接左轉，雙方都有肇事責任。雙方酒測值均為零。

嘉義縣警察局表示，縣府會根據路口的交通流量，在交通流量少的時段會進行閃黃燈的狀態；上午派員前往事故現場勘查，這處路口將研議縮短閃黃燈時段，避免事故發生；同時呼籲用路人行經閃黃燈路口一定要減速慢行，若有兩段式左轉標誌標線，機慢車須兩段式待轉，確保安全。