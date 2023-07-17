台南無業男自稱成大學生 誆自撞借錢就醫遭警逮

台南1名婦人近日在住家前遇見有男子自稱是成大學生，因騎車自撞要借錢就醫，但借給對方新台幣1500元後，對方未再出現，警方獲報後循線逮捕1名34歲無業男子查辦。

台南1名婦人在社群網站發文指出，10日在門口庭院整理花草時，有個看似老實年輕男子騎著撞痕累累老舊摩托車上前求救，自稱剛從高雄搬來台南就讀成大，剛剛自撞受傷要去醫院急診，拿出身分證、台南市民卡和成大電腦技術士等證件，希望能借錢就醫。

婦人指稱，這名男子一再強調自己不是亂七八糟的壞小孩，一時心軟就借給對方1500元，雖然對方一再言謝，也說隔天中午前就會前往還錢，但結果仍讓人失望，發文除了因被騙感覺很差，同時也呼籲大家注意不要上當。

這則發文引來不少網友議論，不少人說應是遇到詐騙慣犯，也有人說幾年前曾碰過類似手法被騙，建議婦人報警處理。

台南市政府警察局第二分局今天提供資料指出，二分局長樂派出所昨晚接獲當事人報案，員警受理後很快查獲涉借錢未還34歲林姓男子，初步調查發現，林男沒有工作，也不是成大學生，行為可能涉及詐欺、侵占（身分證件）與偽造文書等罪嫌，訊後依法查辦。

警方初步調查，林男疑似曾以類似手法，利用民眾愛心借錢不還，警方也呼籲民眾如遇類似無法辨認真假情形，可適度尋求警察到場幫忙確認，以免愛心善行遭有心人濫用。