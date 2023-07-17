聽新聞
test
0:00 / 0:00
網友火大了！大狗未繫繩追咬小狗 飼主賠1萬道歉
桃園市一名網友在臉書PO影片爆料，本月10日晚上一隻黑大狗追著母子帶的小型狗，小狗被咬發出哀哀叫聲，網友貼文要求大狗飼主出來解釋，「為什麼都不綁好繩子」，引發網友熱議批評大狗飼主，警方今天下午表示，江女報案指鄰居飼養的黑大狗未繫狗繩，咬傷她的小狗，黑大狗飼主昨天賠償1萬元道歉，雙方和解。
網友PO出一段影片，本月10日晚上一女子帶著兒子拉著小型狗，行經楊梅區梅獅路，突然一隻黑大狗追著小型狗，女子保護兒子放開小狗，黑大狗咬住小狗，造成小狗哀哀叫聲，網友貼文表示，這位飼主要不要出來解釋一下，為什麼狗都不綁好繩子？貼文引發網友熱議、批評黑大狗飼主。
一名網友說，可以直接開罰，大型犬沒繫繩、沒嘴套都可以檢舉；也有網友關心說，那個小狗有沒有事？「你們有受傷嗎」？PO文女網友回應說，人沒什麼事、小狗受驚嚇比較重，溝通很多次都沒有改善，所以公布出來。
楊梅警方接獲這起大狗追咬小狗報案，立即派員前往處理，報案江女表示，附近鄰居飼養的大狗，沒有繫上狗繩，造成她的小狗遭到咬傷。警方表示，員警向江女說明，如果遭狗咬傷可向警方提出告訴，飼主未繫狗繩部分，警方協助通報市政府農業局動保處後續處置，由於江女未完成報案筆錄和提告，黑大狗飼主昨天向江女賠償1萬元道歉，雙方達成和解。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言