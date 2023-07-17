快訊

郭台銘投書華盛頓郵報 批賴清德不該放棄一中各表框架談判

機師降落前昏倒！女乘客「接手開飛機」驚險迫降 左機翼斷2截

聽新聞
test
0:00 / 0:00

網友火大了！大狗未繫繩追咬小狗 飼主賠1萬道歉

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導

桃園市一名網友在臉書PO影片爆料，本月10日晚上一隻黑大狗追著母子帶的小型狗，小狗被咬發出哀哀叫聲，網友貼文要求大狗飼主出來解釋，「為什麼都不綁好繩子」，引發網友熱議批評大狗飼主，警方今天下午表示，江女報案指鄰居飼養的黑大狗未繫狗繩，咬傷她的小狗，黑大狗飼主昨天賠償1萬元道歉，雙方和解。

網友PO出一段影片，本月10日晚上一女子帶著兒子拉著小型狗，行經楊梅區梅獅路，突然一隻黑大狗追著小型狗，女子保護兒子放開小狗，黑大狗咬住小狗，造成小狗哀哀叫聲，網友貼文表示，這位飼主要不要出來解釋一下，為什麼狗都不綁好繩子？貼文引發網友熱議、批評黑大狗飼主。

一名網友說，可以直接開罰，大型犬沒繫繩、沒嘴套都可以檢舉；也有網友關心說，那個小狗有沒有事？「你們有受傷嗎」？PO文女網友回應說，人沒什麼事、小狗受驚嚇比較重，溝通很多次都沒有改善，所以公布出來。

楊梅警方接獲這起大狗追咬小狗報案，立即派員前往處理，報案江女表示，附近鄰居飼養的大狗，沒有繫上狗繩，造成她的小狗遭到咬傷。警方表示，員警向江女說明，如果遭狗咬傷可向警方提出告訴，飼主未繫狗繩部分，警方協助通報市政府農業局動保處後續處置，由於江女未完成報案筆錄和提告，黑大狗飼主昨天向江女賠償1萬元道歉，雙方達成和解。

桃園市網友貼黑大狗追母子帶的小型狗，小狗被咬發出哀哀叫聲，網友熱議批評大狗飼主賠償。圖／取自網友臉書
桃園市網友貼黑大狗追母子帶的小型狗，小狗被咬發出哀哀叫聲，網友熱議批評大狗飼主賠償。圖／取自網友臉書
桃園市網友貼黑大狗追母子帶的小型狗，小狗被咬發出哀哀叫聲，網友熱議批評大狗飼主賠償。圖／取自網友臉書
桃園市網友貼黑大狗追母子帶的小型狗，小狗被咬發出哀哀叫聲，網友熱議批評大狗飼主賠償。圖／取自網友臉書

鄰居

延伸閱讀

桃園男持槍挾女友與警對峙12小時 法院裁定羈押

「北北基好玩卡」將納入桃園 22個景點增加至30個

文博會11月登場 「桃園版華山」、7個超現實生物搶先曝光

百年普濟堂遶境第二個年 桃園大溪大禧將軍拜廟走秀吸睛

相關新聞

母親報案協尋失蹤10年兒子 軍方閒置眷舍發現男子已成白骨

海軍基隆後勤支援指揮部所屬影劇新城眷舍承包拆除廠商，今天在眷舍1間寢室發現白骨報案。警方查出死者可能為42歲失蹤人口黃姓...

花蓮「跳浪隧道」砂石車追撞5車 3人輕傷送醫

台11線花蓮縣壽豐鄉水璉「跳浪隧道」約20.3公里處，今天下午發生連環追撞事故，因北上車道施工管制，有5輛自小客車停等，...

兩老翁相約到北海岸採集藥草雙雙中暑 1人送醫不治

年過70的邱姓、鍾姓男子今天下午到新北市石門區富基漁港旁海岸石滬區採藥草，邱姓老翁疑中暑昏迷，消防人員接獲報案前往救護，...

影／天熱吃冰11人疑食物中毒 高市傳有人血便、腎衰竭

高雄黃小姐自曝12日到苓雅區知名剉冰店買剉冰，家人集體食用後，13人有11人腸胃不適，最嚴重的出現血便，還有小孩疑是因此...

網友火大了！大狗未繫繩追咬小狗 飼主賠1萬道歉

桃園市一名網友在臉書PO影片爆料，本月10日晚上一隻黑大狗追著母子帶的小型狗，小狗被咬發出哀哀叫聲，網友貼文要求大狗飼主...

17歲高職生被警追受傷竟是身高179灌籃高手 醫囑暫停打球半年

彰化縣陳姓高職生被警誤判「形跡可疑」，追逐時不慎撞上耕耘機造成左臉嚴重受傷，有破相之虞。今天陳生的學校師長前往探視，吩咐...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦