網友火大了！大狗未繫繩追咬小狗 飼主賠1萬道歉

桃園市一名網友在臉書PO影片爆料，本月10日晚上一隻黑大狗追著母子帶的小型狗，小狗被咬發出哀哀叫聲，網友貼文要求大狗飼主出來解釋，「為什麼都不綁好繩子」，引發網友熱議批評大狗飼主，警方今天下午表示，江女報案指鄰居飼養的黑大狗未繫狗繩，咬傷她的小狗，黑大狗飼主昨天賠償1萬元道歉，雙方和解。

網友PO出一段影片，本月10日晚上一女子帶著兒子拉著小型狗，行經楊梅區梅獅路，突然一隻黑大狗追著小型狗，女子保護兒子放開小狗，黑大狗咬住小狗，造成小狗哀哀叫聲，網友貼文表示，這位飼主要不要出來解釋一下，為什麼狗都不綁好繩子？貼文引發網友熱議、批評黑大狗飼主。

一名網友說，可以直接開罰，大型犬沒繫繩、沒嘴套都可以檢舉；也有網友關心說，那個小狗有沒有事？「你們有受傷嗎」？PO文女網友回應說，人沒什麼事、小狗受驚嚇比較重，溝通很多次都沒有改善，所以公布出來。