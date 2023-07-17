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17歲高職生被警追受傷竟是身高179灌籃高手 醫囑暫停打球半年

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導

彰化縣陳姓高職生被警誤判「形跡可疑」，追逐時不慎撞上耕耘機造成左臉嚴重受傷，有破相之虞。今天陳生的學校師長前往探視，吩咐聽醫師的話，暫停他最愛的籃球等運動，半年療養傷口再作決定是否做醫美。

陳生的母親來自越南，台越混血的他身高179公分，五官清秀，頭腦和運動細胞都發達，學業成績保持中上，課後是籃球校隊隊員，熱衷籃球、劍道等運動，他也是班上體育小組長，協助老師處理班上體育競賽等事務。

學校師長獲知陳生受傷，家庭訪視後即申請學生平安保險、急難救難金，讓他和家人如獲及時雨。今天學校師長又探望陳生，詢問目前需求和傷勢復原情形，據了解，陳生告訴師長，醫師交代半年內最要緊的事是療養傷口，暫時不要激烈運動，尤其不能曬太陽，視半年後傷口癒合狀況決定是否做醫美。

陳生的師長表示，已吩咐陳生務必遵從醫囑，千萬不能打籃球或做體育方面運動，未來半年全心衝刺課業，如果以後想當警官就必須多讀商業類科以外的書籍，若想從事金融企管的工作，就要專心念本科科目。

彰化家扶中心主任王震光說，家扶和縣政府社會處已提供足夠資源幫助陳生的醫療、學業、身心輔導，外界不必再上門捐款，也不必指定捐款給陳生，可以捐給彰化家扶其他需要幫忙的孩子。

陳生是家扶兒，父親2014年病逝，母親在越南小吃店打工，母子四人和80多歲祖母相依為命，家境清寒。今年暑假期間陳生到鄰村秧苗場打工，本（7）月4日下午騎腳踏車返家途中，被3名共乘一般轎車的便衣警察普通轎車上前攔查，陳生誤以為遭歹徒盯上要綁架，逃命時不慎撞上路邊停放的耕耘機，造成左耳到鼻翼長逾10公分、深逾1公分傷口。警方已依過失傷害、瀆職罪嫌主動函送3名警察。

彰化縣陳姓高職生（右一）從小就是體育健將，2019年當選彰化家扶自強兒童。圖／民眾提供
彰化縣陳姓高職生（右一）從小就是體育健將，2019年當選彰化家扶自強兒童。圖／民眾提供

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