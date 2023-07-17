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電動車安全誰來顧 學者提解方

聯合報／ 記者劉懿萱王慧瑛／新北即時報導
電動車滿街跑，一旦起火成為棘手難題。本報資料照片
電動車滿街跑，一旦起火成為棘手難題。本報資料照片

電動車滿街跑，一旦起火成為棘手難題，淡江大學物理系教授莊程豪說，電池爆炸原理是因電擊中間有導電層，充電時有瞬間有高電流通過，因碰撞、老化讓高能量跑出來，導致爆炸、起火，電池附近的可燃物都會燒起來，且用水撲滅是行不通的，鋰材料遇水反而會持續釋放火花及能量，且鋰電池燃燒會產生有害氣體、致癌物。

莊指出，一般來說，油車在沒有外力因素下並不會自燃，但電動車充電時是動態的，因此可能有過充自燃的問題，不過電動車的鋰電池跟智慧型手機使用的電池種類相差不遠，認為電動車應設計出檢測系統，若發現充電過程中有不對勁可立即斷電，才能真正解決問題，而非因噎廢食不使用電動車。

「電動車起火就是棘手，風險防不慎防，最好解方是精進電池技術！」嘉南藥理大學副校長、公共安全及消防系特聘教授蘇銘宏說得直白，他認為，路上、社區停車場裡愈來愈多電動車，通常起火會發生在撞擊或充電過程中，一旦起火，鋰電池會產生氫氣容易發生爆炸，消防員常用的作法是降溫、警戒，之後就讓它燒完。

蘇銘宏說，使用防火毯目的是隔離空氣，大樓因應電動車設置灑水設施，目的則是降溫，但二者效果還是有限，電動車停在戶外確實比室內安全，但這部分確實很難強制車主配合，電動車愈來愈常見，一旦起火還是棘手，隨著電池技術穩定性愈來愈好，起火意外應該可以減少，但最好方式還是找到替代鋰電池的材料，才能讓安全性升級。

爆炸 老化

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