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兩老翁相約到北海岸採集藥草雙雙中暑 1人送醫不治
年過70的邱姓、鍾姓男子今天下午到新北市石門區富基漁港旁海岸石滬區採藥草，邱姓老翁疑中暑昏迷，消防人員接獲報案前往救護，到場發現邱已無呼吸心跳，送醫仍不治。全案由警方調查中。
新北市消防局「119」救災救護指揮中心今天下午1點55分接獲報案，指在距離富基漁港旁來來活海鮮餐廳約1公里石滬區有人中暑，需要救援。消防局出動石門、竹圍分隊共3車6人，抵達現場時，發現邱男無呼吸心跳，立即給予急救。鍾男也有中暑症狀，但意識清醒。
據了解，邱姓和鍾姓老翁相約從台北市到石門海岸採集藥草時中暑，消防和海巡同仁合力將邱姓老翁搬運上救護車，連同鍾姓老翁送往淡水馬偕醫院，邱經急救無效，醫師宣告死亡。
新北市消防局第6大隊長羅億田表示，天氣炎熱容易造成熱傷害，尤其是老年人及孩童因身體調節能力較成年人較弱，更為好發族群，要特別注意防範。熱傷害包含熱痙攣、熱暈厥、熱衰竭和中暑，最嚴重會出現意識不清，體溫超過40度等症狀，恐引發多重器官衰竭、休克、心跳停止，提醒民眾做好防曬，多補充水分，遠離熱傷害。
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