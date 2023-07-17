女網友怨北捷中山站成搭訕區 捷警加強巡邏取締

圖為捷運中山站周邊商圈逛街人潮，照片為示意圖，非新聞當事照。聯合報系資料照／記者曾原信攝影 有女網友發文指台北捷運中山站出口常有群陌生男性向女性搭訕，引起許多女網友共鳴。對此，捷警隊今天表示，這類陌生搭訕、推銷行為恐觸法，將加派警力巡邏並依法告發取締。

網路社群Dcard近日有女網友發文表示，自己以前可以輕鬆自在地在捷運中山站附近逛街，但不知何時起就常在捷運站出口處被陌生男子搭訕，深感困擾。貼文一出就引發許多女網友共鳴。

有鑒於上述類似案例不少。台北市警察局捷運警察隊今天下午特別召開記者會說明，刑事組長許永益表示，針對女網友發文稱在捷運中山站出口附近常見陌生男子向女性搭訕，且談話內容多涉及邀約擔任小模或加入直播主等行業，語涉曖昧易造成女性心理不安，且多名網友也指捷運西門站和市政府站也有類似情形。

此外，YouTube網站也出現類似男性成功搭訕陌生女性的頻道，他們將捷運出口或附近公園、廣場等地，作為男性練習推銷商品或介紹自己的執行教室。

許永益指出，上述類似搭訕、推銷等相關行為恐違規觸法，捷警隊將加派警力於捷運站出口巡邏，並依相關違規態樣予以告發取締。

他說，依網友們所陳述相關搭訕、推銷情形，可能涉及違反性騷擾防治法第2條和跟蹤騷擾法第3條，以及社會秩序維護法第68條（強買、強賣商品）和第89條（無正當理由跟追他人），還有大眾捷運法第50條（未經許可募捐或銷售等商業行為）。

許永益表示，若被捷警隊查獲將依相關違法態樣當場予以告發取締，並依法移送裁罰，同時也提醒民眾切勿隨意留下個人聯絡資訊，或是和不明人士前往陌生地點，以維自身安全。