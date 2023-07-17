快訊

「水不斷湧入…」南韓地下道巴士慘遭暴洪滅頂 罹難者生前求救通話曝

下班小心！18縣市發布豪大雨特報 4地雨彈升級防雷雨

女網友怨北捷中山站成搭訕區 捷警加強巡邏取締

中央社／ 台北17日電

圖為捷運中山站周邊商圈逛街人潮，照片為示意圖，非新聞當事照。聯合報系資料照／記者曾原信攝影
圖為捷運中山站周邊商圈逛街人潮，照片為示意圖，非新聞當事照。聯合報系資料照／記者曾原信攝影
有女網友發文指台北捷運中山站出口常有群陌生男性向女性搭訕，引起許多女網友共鳴。對此，捷警隊今天表示，這類陌生搭訕、推銷行為恐觸法，將加派警力巡邏並依法告發取締。

網路社群Dcard近日有女網友發文表示，自己以前可以輕鬆自在地在捷運中山站附近逛街，但不知何時起就常在捷運站出口處被陌生男子搭訕，深感困擾。貼文一出就引發許多女網友共鳴。

有鑒於上述類似案例不少。台北市警察局捷運警察隊今天下午特別召開記者會說明，刑事組長許永益表示，針對女網友發文稱在捷運中山站出口附近常見陌生男子向女性搭訕，且談話內容多涉及邀約擔任小模或加入直播主等行業，語涉曖昧易造成女性心理不安，且多名網友也指捷運西門站和市政府站也有類似情形。

此外，YouTube網站也出現類似男性成功搭訕陌生女性的頻道，他們將捷運出口或附近公園、廣場等地，作為男性練習推銷商品或介紹自己的執行教室。

許永益指出，上述類似搭訕、推銷等相關行為恐違規觸法，捷警隊將加派警力於捷運站出口巡邏，並依相關違規態樣予以告發取締。

他說，依網友們所陳述相關搭訕、推銷情形，可能涉及違反性騷擾防治法第2條和跟蹤騷擾法第3條，以及社會秩序維護法第68條（強買、強賣商品）和第89條（無正當理由跟追他人），還有大眾捷運法第50條（未經許可募捐或銷售等商業行為）。

許永益表示，若被捷警隊查獲將依相關違法態樣當場予以告發取締，並依法移送裁罰，同時也提醒民眾切勿隨意留下個人聯絡資訊，或是和不明人士前往陌生地點，以維自身安全。

捷運

延伸閱讀

北市24日萬安演習 北捷「只進不出」違者最高罰15萬

基北北桃1200定期票 北市估月底可望達42萬張

北捷欲拆學童集體創作 公共藝術審議會不予通過

以中捷事件為鑑 北捷文湖線南京復興站設緊急停車按鈕即起啟用

相關新聞

母親報案協尋失蹤10年兒子 軍方閒置眷舍發現男子已成白骨

海軍基隆後勤支援指揮部所屬影劇新城眷舍承包拆除廠商，今天在眷舍1間寢室發現白骨報案。警方查出死者可能為42歲失蹤人口黃姓...

花蓮「跳浪隧道」砂石車追撞5車 3人輕傷送醫

台11線花蓮縣壽豐鄉水璉「跳浪隧道」約20.3公里處，今天下午發生連環追撞事故，因北上車道施工管制，有5輛自小客車停等，...

兩老翁相約到北海岸採集藥草雙雙中暑 1人送醫不治

年過70的邱姓、鍾姓男子今天下午到新北市石門區富基漁港旁海岸石滬區採藥草，邱姓老翁疑中暑昏迷，消防人員接獲報案前往救護，...

影／天熱吃冰11人疑食物中毒 高市傳有人血便、腎衰竭

高雄黃小姐自曝12日到苓雅區知名剉冰店買剉冰，家人集體食用後，13人有11人腸胃不適，最嚴重的出現血便，還有小孩疑是因此...

影／面交14次遭詐1505萬才知被騙 婦與警合作逮車手

55歲吳姓婦人日前在網路被詐騙集團以中籤申購虛擬幣，加入詐團Line群組後，陸續面交14次，損失1505萬，想賣時被對方...

女網友怨北捷中山站成搭訕區 捷警加強巡邏取締

有女網友發文指台北捷運中山站出口常有群陌生男性向女性搭訕，引起許多女網友共鳴。對此，捷警隊今天表示，這類陌生搭訕、推銷行...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦