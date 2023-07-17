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花蓮「跳浪隧道」6車追撞道路回堵 預計5時30分通車

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導

台11線花蓮壽豐鄉水璉「跳浪隧道」約20.3公里處，今天下午2時52分發生連環追撞車禍事故，因北上車道施工管制，有5輛自小客車停等，卻遭後方1輛砂石車撞上，有1人受傷，並造成隧道雙向交通中斷，車輛回堵數公里，預估5時30分排除狀況。詳細車禍原因待警方釐清。

據了解，跳浪2號隧道北上車道施工管制，現場有5輛自小客車停等等候放行，卻遭後方1輛砂石車追撞，警消趕往現場救援，砂石車駕駛有擦挫傷情形，暫無生命危險，但現場車損嚴重，目前拖吊車正拖吊現場車輛。

警方表示，現場僅得知砂石車駕駛頭部輕傷，酒測值均為0，其他尚在查證中。第一時間趕赴現場的水璉派出所副所長宋秋雄說，初步懷疑砂石車駕駛未注意車前狀況才釀禍，詳細事故原因仍要進一步調查釐清。

台11線跳浪2號隧道約20.3公里處，今天下午發生6車追撞車禍事故，北上車道今天施工管制，有5輛自小客車停等，卻遭後方1輛砂石車撞上，造成雙向交通中斷。圖／民眾提供
台11線跳浪2號隧道約20.3公里處，今天下午發生6車追撞車禍事故，北上車道今天施工管制，有5輛自小客車停等，卻遭後方1輛砂石車撞上，造成雙向交通中斷。圖／民眾提供

砂石 車道

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