花蓮「跳浪隧道」6車追撞道路回堵 預計5時30分通車

台11線花蓮壽豐鄉水璉「跳浪隧道」約20.3公里處，今天下午2時52分發生連環追撞車禍事故，因北上車道施工管制，有5輛自小客車停等，卻遭後方1輛砂石車撞上，有1人受傷，並造成隧道雙向交通中斷，車輛回堵數公里，預估5時30分排除狀況。詳細車禍原因待警方釐清。

據了解，跳浪2號隧道北上車道施工管制，現場有5輛自小客車停等等候放行，卻遭後方1輛砂石車追撞，警消趕往現場救援，砂石車駕駛有擦挫傷情形，暫無生命危險，但現場車損嚴重，目前拖吊車正拖吊現場車輛。