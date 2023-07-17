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砂石車假日偷跑屏東沿山公路惹民怨 今年已開63張罰單

聯合報／ 記者張已亷／屏東即時報導

屏東沿山公路185線、185甲線及興美路等路段，為部分時段禁止35公噸以上砂石車行駛，卻仍有不少駕駛違規偷跑，增加周遭居民用路風險，警方近日接獲檢舉通報，自年初統計至今共開63張罰單，現已啟動專案勤務，並運用活動地磅檢視是否超載，攔查舉發各項違規。

警方指出，屏185線於周日全天、185甲線則於周六、日全天禁止砂石車行駛，沿線附近有3間砂石場，多半會沿河提道路接連外道路送貨，但若遇廠商急需砂石，不時會有駕駛貪圖方便違規行駛禁駛道路，提升大車與小車交織匯流頻率，造成假日出遊民眾與當地居民的困擾，近日接獲不少民眾反映，希望能消除違規情事，降低用路風險。

警方表示，現已針對違規停車、行駛管制區等交通違規項目，展開執行取締大型車輛交通違規專案勤務，從今年1月起至今已取締32件砂石車行駛禁駛道路，9件違規超速，貨物滲漏、未依規定使用專用車輛及未依規定使用行車紀錄器等各4件，闖紅燈、號牌汙穢和未依規定於車身標識各2件，違規停車、未依規定變換車道、超載及領有普通駕駛執照駕駛營業汽車等各1件，及其他交通違規件等共計63件。

警方呼籲，大型車駕駛勿心存僥倖，任意行駛車輛，另請機慢車騎士及行人，遠離大型車輛的視野死角及內輪差範圍，多一分注意，就能減少一份憾事。

屏東沿山公路185線、185甲線及興美路等路段，為部分時段禁止35噸以上砂石車行駛，卻仍有不少駕駛違規偷跑，警方今年已開出63張罰單，現啟動專案勤務，攔查舉發各項違規。圖／警方提供
屏東沿山公路185線、185甲線及興美路等路段，為部分時段禁止35噸以上砂石車行駛，卻仍有不少駕駛違規偷跑，警方今年已開出63張罰單，現啟動專案勤務，攔查舉發各項違規。圖／警方提供
屏東沿山公路185線、185甲線及興美路等路段，為部分時段禁止35噸以上砂石車行駛，卻仍有不少駕駛違規偷跑，警方今年已開出63張罰單，現啟動專案勤務，攔查舉發各項違規。圖／警方提供
屏東沿山公路185線、185甲線及興美路等路段，為部分時段禁止35噸以上砂石車行駛，卻仍有不少駕駛違規偷跑，警方今年已開出63張罰單，現啟動專案勤務，攔查舉發各項違規。圖／警方提供
屏東沿山公路185線、185甲線及興美路等路段，為部分時段禁止35噸以上砂石車行駛，卻仍有不少駕駛違規偷跑，警方今年已開出63張罰單，現啟動專案勤務，攔查舉發各項違規。圖／警方提供
屏東沿山公路185線、185甲線及興美路等路段，為部分時段禁止35噸以上砂石車行駛，卻仍有不少駕駛違規偷跑，警方今年已開出63張罰單，現啟動專案勤務，攔查舉發各項違規。圖／警方提供

砂石 交通違規 屏東

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