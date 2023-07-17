17歲高中生被警誤捕臉半毀 家扶：少年不改志願仍要當警察

彰化縣陳姓高二生被彰化警方認為「形跡可疑」，加以攔查和追捕，拉扯中嚴重撞傷臉部。彰化家扶中心今天清查檔案，發現陳生2019年當選「家扶自強兒童」，國小寫志願是「長大當警察」，到今天都沒說要改變志願。

經過這件烏龍攔查案，彰化家扶中心今天表示，決定在暑假輔導課增加「警政宣導」，請警方派員教導反毒防詐之外，也教小朋友辨識警徽和真假警察，避免再發生憾事。

十七歲高二生今年暑假期間到鄰村秧苗場打工，本（7）月4日下午騎腳踏車返家途中，被3名共乘一般轎車的便衣警察認為「形跡可疑」，開車靠近準備攔查，陳生誤以為遭歹徒盯上要綁架，警察下車說「我們是警察」少年仍嚇得摔車逃跑並大喊「救命」，警察追上前壓制後出示證件，他半信半疑問「你們真的是警察？」

拉扯過程中，很遺憾陳生撞到停靠路邊的耕耘機，左臉頰傷口又深又長，縫17針，未來需要醫美治療，恐怕所費不貲，除了警方賠償，彰化家扶也將協助他籌募相關費用。

彰化家扶中心15日晚間指派兩名社工探視陳生，發現他已有身心壓力的症狀，雖然社工沒問發生這件事之後還要不要當警察，但陳生言談間能體諒警察維護治安的辛苦，沒說以後不要當警察，因此社工認為陳生的志向不變，但明年他要參加升學考試，彰化家扶中心和學校將輔導他選填志願。

根據彰化家扶中心資料顯示，陳生的父親2014年病逝，母親在越南小吃店工作撫養3名兒女，家境拮据，原本扶持他們的伯父沒申請到販賣彩券經營商資格，現在改賣刮刮樂也收入銳減，使陳生家境更捉襟見肘，但陳生認真求學，放學後和姊姊分擔做家事，