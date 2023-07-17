桃園航空城徵收區治安堪虞 業者怨連被偷3次損失破十萬

桃園市大園區航空城徵收區域內，小偷猖獗，一名戴姓企業負責人最近連續被偷三次忍無可忍，向警方報案卻抓不到，批評小偷無法無天「太囂張了」！

戴姓老闆表示，他的公司位於航空城徵收區域的原地保留區，正在等候搬遷配地，由於航空城搬遷拖拖拉拉，造成公司連續被偷好幾次，電線被剪斷偷竊損失10多萬元，窗戶被撬開破壞，損失重大。

戴姓老闆再說，昨深夜至今凌晨，3名小偷駕駛小貨車，肆無忌憚準備偷竊公司廣場放置價值百萬元的發電機，若不是發電機重達2.5噸太重，也許就被偷走，根據監視器發現，3名小偷有恃無恐在走動商量偷竊，令戴姓老闆相當無奈，直言航空城徵收拆遷進度太慢，「未料治安這麼差」，希望能獲得重視。