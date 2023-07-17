影／天熱吃冰11人疑食物中毒 高市傳有人血便、腎衰竭

高雄黃小姐自曝12日到苓雅區知名剉冰店買剉冰，家人集體食用後，13人有11人腸胃不適，最嚴重的出現血便，還有小孩疑是因此腎衰竭住進加護病房。高市衛生局初步檢出沙門氏菌，7月14日派員稽查後已要求停業改善，再不符要求將勒令停歇業並罰處6萬元。

黃小姐在網路PTT中發文，指7月12日到知名冰店買7至8碗八寶冰回家食用，半夜12點小舅先出現腹瀉、嘔吐、發燒症狀，大兒子隨後也出狀況，小兒子甚致血便。

結果文章發出後，勾出10幾人反映也在12日前往同一家冰店買綠豆湯、剉冰、雪花冰等冰品，紛紛出現不適。有網友的兒子因此引發腎衰竭住進加護病房。黃小姐指13日向衛生局通報，衛生局指僅接獲一案，因此冰店照常營業，隔天衛生局前往稽查，才停止營業。

高市衛生局副局長潘炤穎表示，衛生局=13日至17日陸續獲報，指在六合路冰店吃冰後身體不適疑似食物中毒，累計就醫人數11人，其中有4人持續腹瀉等症狀收治住院，目前症狀均已緩解，尚有2人住院治療中。

衛生局表示，7月14日衛生局人員前往現場稽查，發現地板破損且髒汙不潔、垃圾桶未加蓋、未依法完成食品業者登錄、未有食品從業人員體檢紀錄等缺失，已責令停業1周，至7月21日若未改善，將勒令歇、停業並處6萬元以上罰鍰。

衛生局指，抽驗八寶冰品、刨冰清冰等檢體及刨冰器具塗抹拭子環境檢體，其中八寶冰驗出沙門氏桿菌陽性，亦檢出金黃色葡萄球菌(菌量未超標)、大腸桿菌等。另採集3名廚工及8名個案檢體，住院患者亦檢出沙門氏桿菌陽性反應，檢體同步送中央疾病管制署檢驗中，俟最終檢驗結果再進行綜合研判。