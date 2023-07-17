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苗栗1歲童遭反鎖車內警消破窗救人 粗心母恐挨罰3000元
苗栗縣1名女子下車購餐，將1歲多兒子獨留車上，雖未熄火、維持空調，但車門疑故障自動反鎖，緊急求助消防局破窗救人，警方表示，女子涉違反交通及兒少法規定恐挨罰。
苗栗縣消防局後龍分隊分隊長林永峰今天表示，16日接獲民眾通報，指後龍鎮中山路有民眾受困求援案件，經派員前往查看，發現1名約1歲3個月大的男童受困車內，因車輛冷氣仍在運轉中，男童在車內無大礙。
不過，車輛疑故障自動反鎖，男童不見母親驚嚇得嚎啕大哭，人在車外的女子情緒也十分焦急，經取得女子同意後，消防隊員先以安全膠膜貼附右側車窗，再透過鐵撬慢慢擊破車窗，順利打開車門、救出男童。
男童獲救後緊緊抱住媽媽不斷哭泣，為了安全起見，救護人員也檢視男童身體確定無大礙，不需送醫，才結束一場虛驚。
警方指出，男童的母親開車前往市區買早午餐，儘管車內空調持續運轉，但對6歲以下孩童，單獨留置於車內已涉嫌違反道路交通管理處罰條例第31條第4項，可處駕駛人新台幣3000元罰鍰，提醒載幼童出門的家長特別注意，切勿將孩童單獨留於車上。
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