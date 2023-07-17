快訊

午後雷雨來了！雙北16縣市大雨特報 雲彰投雷雨開轟

場邊最美風景輸了！溫網「世紀大同框」太吸睛 凱特王妃焦點被搶光

4檔股票可抽籤…最高一張能賺6萬多！ 專家：無腦拚中了就回本

聽新聞
test
0:00 / 0:00

苗栗1歲童遭反鎖車內警消破窗救人 粗心母恐挨罰3000元

中央社／ 苗栗縣17日電

消防人員破窗開啟車門後，媽媽趕緊將孩子抱出來安撫，還好男童並未受傷也無須送醫。 圖／苗栗縣消防局提供
消防人員破窗開啟車門後，媽媽趕緊將孩子抱出來安撫，還好男童並未受傷也無須送醫。 圖／苗栗縣消防局提供

苗栗縣1名女子下車購餐，將1歲多兒子獨留車上，雖未熄火、維持空調，但車門疑故障自動反鎖，緊急求助消防局破窗救人，警方表示，女子涉違反交通及兒少法規定恐挨罰。

苗栗縣消防局後龍分隊分隊長林永峰今天表示，16日接獲民眾通報，指後龍鎮中山路有民眾受困求援案件，經派員前往查看，發現1名約1歲3個月大的男童受困車內，因車輛冷氣仍在運轉中，男童在車內無大礙。

不過，車輛疑故障自動反鎖，男童不見母親驚嚇得嚎啕大哭，人在車外的女子情緒也十分焦急，經取得女子同意後，消防隊員先以安全膠膜貼附右側車窗，再透過鐵撬慢慢擊破車窗，順利打開車門、救出男童。

男童獲救後緊緊抱住媽媽不斷哭泣，為了安全起見，救護人員也檢視男童身體確定無大礙，不需送醫，才結束一場虛驚。

警方指出，男童的母親開車前往市區買早午餐，儘管車內空調持續運轉，但對6歲以下孩童，單獨留置於車內已涉嫌違反道路交通管理處罰條例第31條第4項，可處駕駛人新台幣3000元罰鍰，提醒載幼童出門的家長特別注意，切勿將孩童單獨留於車上。

苗栗縣 兒少法

延伸閱讀

幸好有冷氣！1歲嬰兒熱天鎖車內號啕大哭 消防員緊急破窗搭救

三峽男半夜睡不著撥119謊報 消防局決定開罰1至5萬元

影／連親兒都不信！ 苗栗八旬婦堅持匯百萬給假兒子警急阻

苗栗頭份暗夜火災住警器啟動 1家5口及時滅火逃生

相關新聞

新竹買房難！竹科人遭「中人」吸金4千萬 消保官：最重可罰30萬

新竹爆出預售屋詐騙吸金案，黃姓「中人（跑單幫的仲介）」遭近20名被害人指控，以可取得熱門建案為由，向他們收取40萬至60...

苗栗1歲童遭反鎖車內警消破窗救人 粗心母恐挨罰3000元

苗栗縣1名女子下車購餐，將1歲多兒子獨留車上，雖未熄火、維持空調，但車門疑故障自動反鎖，緊急求助消防局破窗救人，警方表示...

虎爺會爆炸案28人傷 警：不排除煙花掉落引起

「嘉義和聯境金虎爺會」本月15日晚舉行遶境慶祝活動，在表演活動正在進行中，突然傳出爆炸，有28名受傷送醫，至今仍有7人住...

17歲高中生被誤捕顏面嚴重割傷 警局函送3警弭平民怨

彰化縣17歲陳姓高中生遭警誤捕過程中顏面嚴重受傷，引起社會大眾關注，連彰化地檢署都接獲民眾陳情「你們管一管」；檢方今天表...

YouBike遭偷報警僅算「遺失物」 市民指微笑單車鴨霸：懲罰承租人

有網友在PTT論壇爆料，指他昨天在北市租借YouBike，停在店外後去購物，離開時發現車輛遭竊，致電客服僅被要求償1萬5...

加賴投資飆股540萬血本無回 桃園男驚覺被騙報警逮車手

桃園市李姓男子6月間意外點進Line社群軟體的飆股群組，遭詐騙集團引君入甕，佯稱儲值投資股票高利潤，李男信以為真，透過匯...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦