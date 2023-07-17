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加賴投資飆股540萬血本無回 桃園男驚覺被騙報警逮車手

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導

桃園市李姓男子加入社群軟體飆股群組，一個月遭詐騙540萬元覺醒，警方逮捕王姓車手。記者曾增勳／翻攝
桃園市李姓男子加入社群軟體飆股群組，一個月遭詐騙540萬元覺醒，警方逮捕王姓車手。記者曾增勳／翻攝

桃園市李姓男子6月間意外點進Line社群軟體的飆股群組，遭詐騙集團引君入甕，佯稱儲值投資股票高利潤，李男信以為真，透過匯款及面交，一個月來被騙投資540萬元卻無法領取獲利，驚覺被騙，中壢警方今天上午表示，對方要求李男在中壢區新生路面交70萬元，警方埋伏當場逮捕車手王男，依詐欺罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

最近股市指數上漲，詐騙集團利用社群網路詐騙投資廣告琳琳瑯滿目，利用知名企業董事長、股市名人合成投資宣傳，桃園市警局發現社群網路Line群組投資詐騙案頻傳，呼籲民眾勿輕信加入網路社群投資牟利廣告。

中壢警方調查，中壢區李男上月看見社群軟體Line一個股票投資群組，對方邀請進入創設的飆股群組，經與詐騙集團聯繫，對方要李男依對方指示下載投資平台APP，佯稱儲值進行投資股票獲利的詐術，讓李男信以為真，先後匯款及面交方式，交付投資款540萬元。

李男欲拿回投資利潤，對方推拖要他再投資70萬元之後交付，相約至中壢區新生路三段巷子內面交現金，李民驚覺被騙，向警方報案，警方在該處埋伏，詐騙集團車手王男（25歲）出面收取詐騙贓款及開立現金存款假憑證，警方當場逮捕王男到案，查扣70餘萬元及手機，警訊後將王男依詐欺罪嫌移送桃園地檢署偵辦，追查詐騙集團。

桃園市李姓男子加入社群軟體飆股群組，一個月遭詐騙540萬元覺醒，警方逮捕王姓車手。記者曾增勳／翻攝
桃園市李姓男子加入社群軟體飆股群組，一個月遭詐騙540萬元覺醒，警方逮捕王姓車手。記者曾增勳／翻攝
桃園市李姓男子加入社群軟體飆股群組，一個月遭詐騙540萬元覺醒，警方逮捕王姓車手。記者曾增勳／翻攝
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