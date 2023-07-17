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嘉義縣67歲機車騎士沒待轉遭撞飛 送醫後不治身亡

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導

嘉義縣67歲機車騎士沒待轉遭撞飛，送醫後不治身亡。圖／嘉義縣消防局提供
嘉義縣67歲機車騎士沒待轉遭撞飛，送醫後不治身亡。圖／嘉義縣消防局提供
嘉義縣朴子市今早5點49分發生死亡車禍，67歲劉姓男子騎機車在縣道168線欲左轉，卻沒依交通規則待轉，遭後方轎車撞飛，機車噴飛碎片四散，駕駛當場昏迷，送醫途中失去生命跡象，到院搶救仍不治身亡。

嘉義縣消防局表示，今天早上5點50分獲報，朴子市168縣道大慷榔超商附近發生車禍，立即派遣朴子分隊前往，抵達後回報現場為自小客車與機車發生車禍，一名年約66歲男子意識昏迷，於送醫途中突無生命徵象，後續送抵長庚醫院救治。

據了解，機車騎士行經閃黃燈路口時，沒有依待轉標示到待轉區待轉，直接左轉進嘉47-1線，遭同向後方汽車撞上，機車噴飛5公尺，現場碎片四散，騎士在地上翻滾數圈，當場失去意識昏迷，送醫搶救後不治身亡。

雙方酒測值均為0，汽車駕駛手部輕微擦傷。朴子分局長吳俊德呼籲，行經路口雖是綠燈，但還是要減速慢行，且應遵守交通規則，若有兩段式左轉標誌標線，機慢車須兩段式待轉，確保行車安全。

嘉義縣67歲機車騎士沒待轉遭撞飛，送醫後不治身亡。圖／嘉義縣消防局提供
嘉義縣67歲機車騎士沒待轉遭撞飛，送醫後不治身亡。圖／嘉義縣消防局提供
嘉義縣67歲機車騎士沒待轉遭撞飛，送醫後不治身亡。圖／嘉義縣消防局提供
嘉義縣67歲機車騎士沒待轉遭撞飛，送醫後不治身亡。圖／嘉義縣消防局提供
嘉義縣67歲機車騎士沒待轉遭撞飛，送醫後不治身亡。圖／嘉義縣消防局提供
嘉義縣67歲機車騎士沒待轉遭撞飛，送醫後不治身亡。圖／嘉義縣消防局提供

朴子 車禍 機車騎士

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