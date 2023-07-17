影／國道內湖路段貨櫃車「折甘蔗」 雙向內側都有水泥塊散落物

國道一號北向18.8公里內湖路段，今天中午12時許有1輛曳引貨櫃車在內線車道自撞中央水泥護欄，呈現折甘蔗狀態，造成後方回堵約4公里，車速低於40公里。

據了解，60歲謝姓司機駕駛半聯結車載運貨櫃行經內湖路段，疑因未保持安全距離，為了閃避前車自撞內側分隔島，車頭反折占用內側車道，貨櫃沒有裝載貨物，無人受傷。

由於水泥護欄被撞壞，雙向內側車道都有水泥塊等散落物，警方和拖吊車趕抵處理，下午1時08分排除路況恢復通車，謝姓司機酒測值零，詳細肇事原因有待警方進一步釐清。