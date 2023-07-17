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年輕男自稱大學生發生車禍向老婦騙錢 南警查到人法辦

聯合報／ 記者黃宣翰/台南即時報導

林姓男子涉嫌詐欺，被警方查獲法辦。記者黃宣翰／翻攝
林姓男子涉嫌詐欺，被警方查獲法辦。記者黃宣翰／翻攝
台南市鄭姓老婦人遇到自稱就讀大學的年輕男子求救，因自撞受傷希望能借錢到醫院就醫，沒想到她借出1500元後，對方隔天卻沒有依協議還錢。台南市警二分局獲報，今天循線找到34歲林姓男子依涉嫌詐欺等罪嫌法辦。

網友在臉書社團「爆怨2公社」發文表示，本月10日她在家整理花草時，遇到一位自稱高雄到台南讀書的年輕男子求救，對方牽著一台傷痕累累的老舊機車，宣稱發生自撞意外而受傷，因為人生地不熟、沒帶健保卡，只能掏出身分證、台南市民卡、電腦技術士等證件，希望和原PO借錢後自行到奇美醫院就醫。

原PO提到，一時心軟就借了1500元，男子則是再三感謝、說隔天中午會出現還錢，結果卻是一去不復返，直呼「失錢事小，被騙的感覺真的很差」，又擔心男子掏出的證件可能是對方撿到或偷來騙人的工具，因此特別發文警告。

貼文一出，許多人紛紛指出該名男子根本是借錢不還的慣犯，婦人事後也透露已經報案。

被害人於本月16日晚上8點多到台南市警二分局長樂派出所報案，案經員警受理後積極調查，迅速查明該借錢未還林姓男子並帶回調查中。

警方說，林行為涉嫌詐欺、侵占身分證件及偽造文書等罪嫌，將於調查後依法究辦。

網友PO文有男子自稱大學生車禍涉嫌向婦人騙錢。 圖／翻攝自「爆怨2公社」臉書社團
網友PO文有男子自稱大學生車禍涉嫌向婦人騙錢。 圖／翻攝自「爆怨2公社」臉書社團

台南 詐欺

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