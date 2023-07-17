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竹縣新豐掩埋場火勢控制 警消持續監控防復燃

中央社／ 新竹縣17日電

新竹縣新豐掩埋場16日晚間發生火警，警消到場搶救。（新竹縣政府消防局提供） 中央社
新竹縣新豐掩埋場16日晚間發生火警，警消到場搶救。（新竹縣政府消防局提供） 中央社

新竹縣新豐鄉垃圾掩埋場昨晚發生火警，濃濃黑煙直竄天際。新竹縣消防局今天指出，火勢已控制，為防復燃，消防人員仍持續在場監控；至於燃燒面積，初估為600平方公尺。

新竹縣消防局中午向中央社記者表示，新竹縣新豐鄉垃圾掩埋場昨晚約6時30分發生火警，獲報後立即派遣消防人員前往灌救。目前火勢雖有控制，但為避免復燃，現場出動怪手翻開垃圾，並持續灌水。

至於燃燒面積，消防局人員說，火勢已有控制，依現場回報，初估目測為600平方公尺。

對於新竹市消防局上午在臉書（Facebook）更新訊息指出因新豐垃圾掩埋場火燃燒範圍廣大、水源不足而出動水車支援，新竹縣消防局指出，火場消防人員運用消防車循環供水，因此在灌救射水時水源沒有斷過。

竹北市尚義里一名林姓民眾向中央社記者表示，此掩埋場垃圾堆積，平時隨風都會有惡臭味道，影響附近住戶的生活；昨晚發生火警後仍悶燒，垃圾味道擴散，實在難受，希望焚化爐盡快啟用，去化堆置的垃圾。

新竹縣政府透過新聞資料指出，初步判斷火警是因沼氣導致自燃，目前火勢已控制，為防復燃，現場仍有消防人員監控；針對空氣污染的問題，環保局從事發當晚就持續加強監測，即時應變。

針對掩埋場因高溫、沼氣等因素自燃，竹縣府表示，環保局已規劃建置消防工程，將掩埋場的滲出水處理後，回收再利用，經過灑水系統替掩埋場降溫，避免自燃狀況。

竹縣府指出，由於鄰近縣市焚化爐歲修、維修等問題，導致垃圾進場量減少，會請環保局加強與其他縣市的聯繫協助焚化垃圾，盡量降低堆置的數量。

有關焚化爐興建案，竹縣府表示，竹縣焚化爐預計明年8月完工、明年底開始試營運，最大處理量達500噸，去化每天產生的垃圾外，營運後將盡速去化堆置的垃圾，杜絕再發生火災的可能。

新豐掩埋場曾於民國110年12月、去年7月等發生多次燃燒事件。

新竹 焚化爐 火災

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