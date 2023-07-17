影／碰！台灣大道切車道沒注意 小車撞上BRT公車無人傷
台中市謝姓男子今天早上上班時，開車行經西屯區台灣大道，在河南路口欲從慢車道切換到快車道，但疑因切換車道時，沒有注意到後方直行的BRT快捷巴士，導致公車閃避不及撞上，幸好僅有車輛受損，沒有造成人員受傷，詳細的肇事原因仍待調查，初判為變換車道不當。
經查，謝姓男子（45歲）在今天清晨7時許，駕駛轎車沿西屯區台灣大道慢車道往朝富路方向行駛，行經河南路口時，欲切換車道到台灣大道快車道，但謝男切換車道時，疑未注意到後方由張姓司機（55歲）駕駛的BRT公車，雙方在路口發生碰撞，兩車的車頭都有受損。
第六警分局交通分隊獲報到場調查，謝、張都無酒精濃度，案發時天氣晴朗、正常，路面無濕滑，謝男辯稱，切換車道時，沒有注意到，初判是變換車道不當釀禍，詳細的肇事原因，仍待交大事故組釐清。
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