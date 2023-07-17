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三峽男半夜睡不著撥119謊報 消防局決定開罰1至5萬元

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

王姓男子連續深夜謊報1起瓦斯漏氣、2次浮屍案，讓消防、警方疲於奔命。圖／消防局提供
王姓男子連續深夜謊報1起瓦斯漏氣、2次浮屍案，讓消防、警方疲於奔命。圖／消防局提供
新北市消防局近期連續深夜接獲謊報1起瓦斯漏氣、2次浮屍案，地點都在三峽區三峽河附近，讓消防人員疲於奔命。後來比對出報案電話都是同號碼、找出27歲王姓男子，竟供稱晚上睡不著、無聊才謊報，消防局決定開罰，可處1萬元以上5萬元以下罰鍰。

新北市119本月8日凌晨2時26分，獲報聲稱三峽河長福橋附近疑似瓦斯外洩，轄區分隊立即出動，四處搜索均無任何發現，探測儀器亦顯示正常，帶隊官向報案人王姓男子說明之後，返隊待命。

隔天9日凌晨1時51分、以及13日凌晨2時50分，119又接獲三峽橋下發現黑色物體疑似浮屍，報案後立即掛斷電話，指揮中心回撥都不接聽，消防隊和警方仍派員趕赴現場，來回搜索虛耗人力。

最後調閱報案電話記錄與地址，發現3通謊報電話都是王姓男子打的。經聯繫，王男竟聲稱晚上睡不著，無聊、好玩才會拿手機謊報案件，消防局決定依消防法第36條開罰，謊報火警、災害、人命救助、緊急救護或無故撥打消防機關報警電話者，可處1萬元以上5萬元以下罰鍰。

消防局第五大隊大隊長鍾世銘呼籲，119報案電話是提供民眾緊急求助使用，謊報行為不但違法，還會造成資源浪費，影響真正急難案件救援。再次提醒民眾，若非緊急狀況，不要無故撥打119佔線或謊報，以免觸法。

王姓男子連續深夜謊報1起瓦斯漏氣、2次浮屍案，讓消防、警方疲於奔命，消防局決定開罰。圖／消防局提供
王姓男子連續深夜謊報1起瓦斯漏氣、2次浮屍案，讓消防、警方疲於奔命，消防局決定開罰。圖／消防局提供

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