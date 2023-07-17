快訊

不是信義區！台北有錢人住哪 「這里」平均所得296萬第一名

嘉義市廟會爆炸釀28傷！現場有火藥反應 疑煙火落焰肇禍

鴻海挖角！南市三線一星高階警官提前退休 轉任鴻準處長薪水翻倍

嘉義市廟會爆炸28傷 朝煙火落焰釀禍調查

中央社／ 嘉義市17日電

嘉義市15日晚間廟會活動在金山路設置祭壇，吸引上萬人參與，活動中疑似移動式發電機爆炸，造成多人受傷。（民眾提供） 中央社
嘉義市15日晚間廟會活動在金山路設置祭壇，吸引上萬人參與，活動中疑似移動式發電機爆炸，造成多人受傷。（民眾提供） 中央社

嘉義和聯境金虎爺會遶境15日晚上在金山路、永樂街口發生爆炸意外，28人受傷、7人住院；警方今天表示，現場有黑色火藥反應，但未有爆裂物零組件，目前朝煙火落焰釀禍調查。

嘉義市警察局第一分局副局長殷嘉宏告訴中央社記者，嘉義和聯境金虎爺會15日在嘉義市舉行遶境活動，當日晚上9時56分許，在金山路與永樂街主辦單位搭建表演舞台左側因不明原因發生爆炸，導致28名民眾受傷就醫，其中7人住院治療。

第一分局成立專案小組調查，由嘉義市警察局長陳炯旭主持會議，現場並由刑事警察局防爆大隊、警察局鑑識科等單位共同會勘鑑識，清釐事故原因，以及是否涉有人為因素。

殷嘉宏指出，經現場勘察採獲紙箱破片、黑色塑膠袋破片、鋁罐破片、塑膠破片等跡證，其中紙箱破片與黑色塑膠袋破片為主辦單位以紙箱套大型垃圾袋所設置的垃圾桶，採集紙箱破片以試劑測試有硝酸鉀（黑色火藥）物質反應。

不過，警方搜遍現場未尋獲形成爆裂物所需的主要零組件，如外包裝容器、開關、啟動點火裝置等，也無殘跡可供拼湊，推論尚不足以形成爆裂物，因此，警方加以影像勘察及查訪，也不排除可能因施放煙火的落焰不慎掉落現場附近，才引發爆炸。

殷嘉宏說，警方將持續訪查現場人員等，並深入調閱監視器及現場錄影拍攝畫面，進一步釐清真相。

嘉義和聯境金虎爺會成立10週年，15日前往嘉義縣新港奉天宮及新港金虎爺總會謁祖進香，15日下午在嘉義市西區舉辦盛大遶境活動，吸引人潮參與，不過，當日晚間發生爆炸事件，多人被炸傷，現場有多人受傷，包括成年人與小朋友，隨即送醫治療。

嘉義 爆炸 煙火秀

延伸閱讀

嘉義金虎爺會遶境傳爆炸…13歲童40多處穿刺傷 胃穿孔仍在加護病房

大稻埕夏日節放煙火致塞車民怨 寧夏商機倍增 盼明年持續帶狀活動

嘉義虎爺會爆炸案釀28傷 消防局初判：垃圾袋造成氣爆

嘉義虎爺會爆炸案受傷攀升28人 不排除人為 7人住院治療

相關新聞

17歲高中生被誤捕顏面嚴重割傷 警局函送3警弭平民怨

彰化縣17歲陳姓高中生遭警誤捕過程中顏面嚴重受傷，引起社會大眾關注，連彰化地檢署都接獲民眾陳情「你們管一管」；檢方今天表...

興建一波三折 屏東最美派出所在這裡…

屏東縣三地門鄉是縣內原鄉人口最多，也是通往霧台鄉必經之路，每年近20萬人次造訪，里港警分局三地門分駐所肩負守護部落、疏導...

嘉義縣67歲機車騎士沒待轉遭撞飛 送醫後不治身亡

嘉義縣朴子市今早5點49分發生死亡車禍，67歲劉姓男子騎機車在縣道168線欲左轉，卻沒依交通規則待轉，遭後方轎車撞飛，機...

影／國道內湖路段貨櫃車折甘蔗 雙向內側都有水泥塊散落物

國道一號北向18.8公里內湖路段，今天中午12時許有1輛曳引貨櫃車在內線車道自撞中央水泥護欄，呈現折甘蔗狀態，造成後方回...

桃園合法麻將社藏賭場 還推「學生優惠」警喬裝逮41人

桃園市蘆竹區一間合法經營的休閒麻將館，被破獲暗藏職業賭場，蘆竹警分局耗時2個月蒐證，昨晚喬扮賭客進入，持搜索票一網打盡，...

年輕男自稱大學生發生車禍向老婦騙錢 南警查到人法辦

台南市鄭姓老婦人遇到自稱就讀大學的年輕男子求救，因自撞受傷希望能借錢到醫院就醫，沒想到她借出1500元後，對方隔天卻沒有...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦