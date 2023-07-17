嘉義市廟會爆炸28傷 朝煙火落焰釀禍調查

嘉義市15日晚間廟會活動在金山路設置祭壇，吸引上萬人參與，活動中疑似移動式發電機爆炸，造成多人受傷。（民眾提供） 中央社

嘉義和聯境金虎爺會遶境15日晚上在金山路、永樂街口發生爆炸意外，28人受傷、7人住院；警方今天表示，現場有黑色火藥反應，但未有爆裂物零組件，目前朝煙火落焰釀禍調查。

嘉義市警察局第一分局副局長殷嘉宏告訴中央社記者，嘉義和聯境金虎爺會15日在嘉義市舉行遶境活動，當日晚上9時56分許，在金山路與永樂街主辦單位搭建表演舞台左側因不明原因發生爆炸，導致28名民眾受傷就醫，其中7人住院治療。

第一分局成立專案小組調查，由嘉義市警察局長陳炯旭主持會議，現場並由刑事警察局防爆大隊、警察局鑑識科等單位共同會勘鑑識，清釐事故原因，以及是否涉有人為因素。

殷嘉宏指出，經現場勘察採獲紙箱破片、黑色塑膠袋破片、鋁罐破片、塑膠破片等跡證，其中紙箱破片與黑色塑膠袋破片為主辦單位以紙箱套大型垃圾袋所設置的垃圾桶，採集紙箱破片以試劑測試有硝酸鉀（黑色火藥）物質反應。

不過，警方搜遍現場未尋獲形成爆裂物所需的主要零組件，如外包裝容器、開關、啟動點火裝置等，也無殘跡可供拼湊，推論尚不足以形成爆裂物，因此，警方加以影像勘察及查訪，也不排除可能因施放煙火的落焰不慎掉落現場附近，才引發爆炸。

殷嘉宏說，警方將持續訪查現場人員等，並深入調閱監視器及現場錄影拍攝畫面，進一步釐清真相。

嘉義和聯境金虎爺會成立10週年，15日前往嘉義縣新港奉天宮及新港金虎爺總會謁祖進香，15日下午在嘉義市西區舉辦盛大遶境活動，吸引人潮參與，不過，當日晚間發生爆炸事件，多人被炸傷，現場有多人受傷，包括成年人與小朋友，隨即送醫治療。