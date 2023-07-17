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高雄女警常訓騎警用機車占右轉專用道 遭檢舉分局開罰

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高雄市前鎮警分局派出所一名女警到分局參加常訓，結束後騎警用機車返所，途經光華三路時，遭他車檢舉，違規占用右轉車道直行，並將影片PO上社群；分局查證屬實，依違反道路交通管理處罰條例第48條，對女警開出可罰600到1800元罰單，並將加強教育訓練。

網路社群「社會事新聞影音」今天上午貼出一則影片，影片中一名身穿便衣的女子騎警用機車，於11日下午3點43分許，行經高雄市前鎮區光華三路，網友指不知對方是否為警察，懷疑對方騎「共享警車」，並指女騎士直行卻違規占用右轉專用道。

前鎮警分局表示，經了解，影片中女子係前鎮分局所屬派出所同仁，當日至分局實施常年訓練結束，騎乘警用機車返回駐地途中。

經查該名員警騎乘機車行經右轉專用道占道直行部分，依據道路交通安全規則第98條2項規定：「直行車不得占用轉彎專用車道」，違者可依道路交通管理處罰條例第48條1項7款「設有左、右轉彎專用車道之交岔路口，直行車占用最內側或最外側或專用車道」，處新600元至1800元罰鍰。

前鎮分局指出，該名女警違規行為屬實將予以舉發，並持續加強員警教育訓練，遵守各項交通規則。

高雄市前鎮警分局派出所一名女警到分局參加常訓，結束後騎警用機車返所，途經光華三路時，遭檢舉違規占用右轉車道直行，分局查證屬實開罰。圖／取自社群「社會事新聞影音」
高雄市前鎮警分局派出所一名女警到分局參加常訓，結束後騎警用機車返所，途經光華三路時，遭檢舉違規占用右轉車道直行，分局查證屬實開罰。圖／取自社群「社會事新聞影音」
高雄市前鎮警分局派出所一名女警到分局參加常訓，結束後騎警用機車返所，途經光華三路時，遭檢舉違規占用右轉車道直行，分局查證屬實開罰。圖／取自社群「社會事新聞影音」
高雄市前鎮警分局派出所一名女警到分局參加常訓，結束後騎警用機車返所，途經光華三路時，遭檢舉違規占用右轉車道直行，分局查證屬實開罰。圖／取自社群「社會事新聞影音」

交通違規 警察

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