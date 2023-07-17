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社區火警以為燒金爐 滅火才知洗衣機燒光光只剩圓槽
新北市三重區重新路一段某社區大樓，今天清晨7時許傳出火警，消防隊迅速撲滅陽台火勢，現場看到1個金屬圓桶殘骸，原本以為是金紙爐，屋主卻發現洗衣機憑空消失，細看竟然燒光光只剩洗衣槽。
消防局清晨獲報發生火警，調派三重、重陽、慈福3個消防分隊人車趕赴，到達時大樓的火警自動警報設備有動作，消防隊員立即使用大樓的室內消防栓，迅速將陽台火勢撲滅，燃燒面積約3平方公尺。
隊員在陽台看到1個金屬圓桶，一開始以為是金爐起火燃燒雜物，屋主卻發現原本放在洗手槽旁邊的洗衣機，怎麼不見了？仔細查看才發現洗衣機塑料外殼等零組件竟然燒光光，只剩裡面的金屬洗衣槽。幸好及早發現火警，且陽台未堆放大量雜物，沒有擴大延燒。
消防局第三大隊表示，高功率家電用品必須檢查電器及電線堪用狀況，譬如電線外表是否龜裂、電器本身是否不正常發熱、插座是否灰塵太多形成積汙導電等，家中切勿堆放大量雜物及易燃物品。
社區大樓則應定期檢修申報消防設備，確保火災警報與消防設備有效動作，才能減少意外發生時的傷害。
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