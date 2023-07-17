驚！壓克力大廠塑美貝半夜又起火 半小時撲滅無人傷

位於高雄楠梓科技產業園區、世界級壓克力大廠「塑美貝」科技公司廠房14日疑堆放甲基丙烯酸甲酯的儲存槽爆炸起火，火勢燃燒10小時才撲滅，廠房付之一炬，損失慘重；未料，今晨停工廢棄廠區又再度起火，消防員進入滅火，所幸無人受傷，火勢在半小時後即撲滅。

塑美貝科技公司廠房14日上午7點38分許，疑廠房後方儲存槽突然爆炸起火，因槽桶堆放290噸甲基丙烯酸甲酯，燃燒後火勢猛烈，滾滾黑煙竄天際，像黑色火龍盤踞在上方，還不時傳出巨大爆炸聲響，畫面驚人，臭味飄散至26公里遠的旗津都聞得到。

火勢燃燒近10小時才撲滅，但廠房付之一炬，只剩兩個鍋爐，損失尚難估計，一百餘名員工至今無法上班；日本總公司主管在火災發生的第一時間飛來台關切。