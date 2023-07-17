聽新聞
test
0:00 / 0:00
驚！壓克力大廠塑美貝半夜又起火 半小時撲滅無人傷
位於高雄楠梓科技產業園區、世界級壓克力大廠「塑美貝」科技公司廠房14日疑堆放甲基丙烯酸甲酯的儲存槽爆炸起火，火勢燃燒10小時才撲滅，廠房付之一炬，損失慘重；未料，今晨停工廢棄廠區又再度起火，消防員進入滅火，所幸無人受傷，火勢在半小時後即撲滅。
塑美貝科技公司廠房14日上午7點38分許，疑廠房後方儲存槽突然爆炸起火，因槽桶堆放290噸甲基丙烯酸甲酯，燃燒後火勢猛烈，滾滾黑煙竄天際，像黑色火龍盤踞在上方，還不時傳出巨大爆炸聲響，畫面驚人，臭味飄散至26公里遠的旗津都聞得到。
火勢燃燒近10小時才撲滅，但廠房付之一炬，只剩兩個鍋爐，損失尚難估計，一百餘名員工至今無法上班；日本總公司主管在火災發生的第一時間飛來台關切。
未料，火勢撲滅發生後第3天，今晨被燒得面目全非的廢棄廠房又再度起火，高市消防局於1時4分獲報，出動9車20人前往支援搶救，冒險進入廠區打燈探照救火，所幸火勢於1時19分控制，1時37分撲滅，無人員受傷。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言