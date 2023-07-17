影／移工持藍波刀拒捕割刑警右頸 他躲水塔泡4小時被揪出

昨晚在新竹縣湖口鄉拒捕持刀劃傷刑警和同鄉的32歲鄧姓越南籍失聯移工，犯案後逃回住處，躲在隔壁頂樓水塔浸泡4小時之後，今天凌晨仍被警方揪了出來，今天凌晨已押回新北市樹林警分局，將朝妨害自由等罪嫌偵辦。

據了解，鄧嫌因逃離雇主失聯、涉及毒品案遭通緝，日前他疑因與同鄉1對情侶有債務糾紛，竟限制吳姓越南籍女子行動自由，藉此脅迫她的男友交錢贖人，後來吳女趁隙脫逃，男友涉嫌其他案件已被遣返越南。

新北市樹林警分局偵查隊掌握情資，得知鄧嫌藏匿在新竹湖口工業區，昨天由副隊長田啟廷率5名警員前往1處移工宿舍查緝，並透過鄧嫌的阮姓同鄉協助聯繫他下樓。

未料鄧嫌看見阮男和便衣刑警，不滿遭阮男出賣，立刻掏出藍波刀攻擊阮男，造成他右耳2公分撕裂傷、右唇撕裂傷5公分、左手臂撕裂傷2公分，牙齒掉了1顆，陳姓偵查佐見狀衝上前制止，右頸也遭劃出1道20公分傷口，2人送醫急診縫合皆無大礙。

鄧嫌襲警後轉身朝宿舍頂樓逃竄，並跳至隔壁公寓的頂樓水塔內藏匿，轄區新湖警分局獲報出動大批警力趕抵支援，地毯式搜索直到今天凌晨才將泡水躲藏4個多小時的鄧嫌揪了出來。