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透過友善通報網 南警及時逮捕呼呼大睡持槍嫌犯

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

郭姓男工人涉嫌持有改造槍彈，被警方查獲法辦。記者黃宣翰／翻攝
郭姓男工人涉嫌持有改造槍彈，被警方查獲法辦。記者黃宣翰／翻攝

34歲郭姓男工人涉嫌擁槍自重，他曾持槍走進台南市海佃路租屋處被民眾向警方舉報，警方搜證屬實後前天將郭逮捕，在屋內查獲改造槍彈，警詢後依違反槍砲彈藥刀械管制條例罪嫌移送南檢法辦。

「警察先生，好像有人身上帶著槍」，台南市警三分局接獲熱心民眾舉報，有名男子疑似持槍走入海佃路租屋處，警方獲報後立即通報偵查隊及海南派出所馳赴現場查處，經到場調閱周邊監視器確認無誤，部署攻堅。

恰與犯嫌同住友人前天下午2點多步出房門，經其同意讓員警進入搜索，而郭男子當時正呼呼大睡，員警當場在電視櫃上發現一個彈夾內有子彈，隨後又在床上的枕頭下查獲非制式手槍1支等證物。

搜索時由於郭一直昏睡，久叫不醒，詢問友人得知兩人搬來安南區僅月餘，近期難以入眠，因此有服用安眠藥的習慣，為慎重起見，通知119協助下先行戒護就醫，昨天郭出院後才製作筆錄，警詢後移送台南地檢察署偵辦，後續追查槍枝來源。

第三分局分局長劉怡宗表示，透過「社區警政再出發」的宣導下，民眾對於治安關注度大幅提升，本案即是熱心民眾發現可疑積極通報，員警全力查緝不法，清源刨根的最佳案例，也藉此機會呼籲民眾，如遇不法，請立即撥打110報案，警方將立即處置。

郭姓男工人涉嫌持有改造槍彈，被警方查獲法辦。記者黃宣翰／翻攝
郭姓男工人涉嫌持有改造槍彈，被警方查獲法辦。記者黃宣翰／翻攝

台南 監視器

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