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影／連親兒都不信！ 苗栗八旬婦堅持匯百萬給假兒子警急阻

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

苗栗縣八旬林姓婦人遇到歹徒假冒的兒子，欲騙132萬元，幸好行員、警員聯手阻詐，保住老本。記者陳宏睿／翻攝
苗栗縣八旬林姓婦人遇到歹徒假冒的兒子，欲騙132萬元，幸好行員、警員聯手阻詐，保住老本。記者陳宏睿／翻攝

苗栗縣八旬林姓婦人在13日時前往台銀苗栗分行，欲匯款132萬元到帳戶內，林婦向行員稱是要匯款給兒子，不過匯款帳戶顯然與林婦兒子不同名，趕緊請保七警員到場阻詐，沒想到警員聯絡林婦的兒子確認，與林婦聯絡的不是他，但林婦仍堅信歹徒扮的「假兒子」才是親生兒子，最後是警員直接告知歹徒詭計已露餡，才成功阻詐。

經查，八旬林姓婦人在13日上午，接獲歹徒假冒林婦兒子的LINE帳號「平安是福」傳訊，以換新工作為由，要林婦匯款132萬元到帳戶內，以給公司，林婦不疑有他，前往台灣銀行苗栗分行要匯款到指定帳戶內。

不過行員發現，林婦雖稱要匯款給兒子，但該帳戶所有者顯非林婦兒子姓名，駐台銀的保七警員上前協助，林婦仍堅稱，該LINE帳號就是她兒子，警員詢問匯款事由時，林女回稱「我兒子說不能說」，警員、行員察覺有異，認為林婦已中歹徒「猜猜我是誰」的常見假冒親友詐騙陷阱。

因林婦堅持相信歹徒假冒的「假兒子」，警方只好直接打電話給林婦的「親生兒子」，林婦兒子也向警方確認，要求匯款的不是他，請警方協助阻詐。

警員再回撥詐騙集團的Line，詐團仍堅稱是林女兒子，確實需要錢，但經警員告知已向林女兒子求證無借款一事後，詐團立即掛斷電話，也保住林婦積蓄。

苗栗縣八旬林姓婦人遇到歹徒假冒的兒子，欲騙132萬元，幸好行員、警員聯手阻詐，保住老本。記者陳宏睿／翻攝
苗栗縣八旬林姓婦人遇到歹徒假冒的兒子，欲騙132萬元，幸好行員、警員聯手阻詐，保住老本。記者陳宏睿／翻攝
苗栗縣八旬林姓婦人遇到歹徒假冒的兒子，欲騙132萬元，幸好行員、警員聯手阻詐，保住老本。記者陳宏睿／翻攝
苗栗縣八旬林姓婦人遇到歹徒假冒的兒子，欲騙132萬元，幸好行員、警員聯手阻詐，保住老本。記者陳宏睿／翻攝

詐騙集團

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