苗栗頭份暗夜火災住警器啟動 1家5口及時滅火逃生

苗栗縣頭份市一戶民宅昨天深夜發生露營用電池充電起火，住警器作用，1家5口用滅火器滅火，並逃出屋外，有驚無險。圖／苗栗縣政府消防局提供 苗栗縣頭份市一戶民宅昨天深夜發生露營用電池充電起火，住警器大響，1家5口用滅火器滅火，並逃出屋外，有驚無險，苗栗縣政府消防局第三救災救護大隊臉書分享火災預防案例。

消防局昨天深夜11點58分接獲報案，頭份市民宅火災，出動6輛消防車、12人趕往現場，到場時屋主已自行使用滅火器撲滅，初步調查，露營電池在1樓的客廳充電起火，裝置在樓梯間3樓的住警器發生警報，2、3樓的1家5口滅火，並逃出屋外。