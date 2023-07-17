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苗栗頭份暗夜火災住警器啟動 1家5口及時滅火逃生

聯合報／ 記者范榮達吳傑沐／苗栗即時報導

苗栗縣頭份市一戶民宅昨天深夜發生露營用電池充電起火，住警器作用，1家5口用滅火器滅火，並逃出屋外，有驚無險。圖／苗栗縣政府消防局提供
苗栗縣頭份市一戶民宅昨天深夜發生露營用電池充電起火，住警器作用，1家5口用滅火器滅火，並逃出屋外，有驚無險。圖／苗栗縣政府消防局提供
苗栗縣頭份市一戶民宅昨天深夜發生露營用電池充電起火，住警器大響，1家5口用滅火器滅火，並逃出屋外，有驚無險，苗栗縣政府消防局第三救災救護大隊臉書分享火災預防案例。

消防局昨天深夜11點58分接獲報案，頭份市民宅火災，出動6輛消防車、12人趕往現場，到場時屋主已自行使用滅火器撲滅，初步調查，露營電池在1樓的客廳充電起火，裝置在樓梯間3樓的住警器發生警報，2、3樓的1家5口滅火，並逃出屋外。

第三救災救護大隊分享案例，住警器發揮警告，屋主可以快速應變，並提醒民眾電器用品不需使用時應將電源線插座拔除，以避免因電器故障而產生短路引發火災；充電時周遭應避免高溫及火源，以免造成電源線外被覆塑膠熔解，導致日後使用時易造成短路；另外應依據說明指示將插頭插入規定電壓插座中，不可插入一半或鬆脫而造成接觸不良，易造成電源線短路起火。

苗栗縣頭份市一戶民宅昨天深夜發生露營用電池充電起火，住警器作用，1家5口用滅火器滅火，並逃出屋外，有驚無險。圖／苗栗縣政府消防局提供
苗栗縣頭份市一戶民宅昨天深夜發生露營用電池充電起火，住警器作用，1家5口用滅火器滅火，並逃出屋外，有驚無險。圖／苗栗縣政府消防局提供

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