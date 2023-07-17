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台南旅遊轎車突故障困路中 暖警同熱心民眾協助推車

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

35歲陳姓男子昨天開車到台南旅遊，在民生路停等紅燈時較車突然熄火，剛好遇到巡邏警 員，警方隨即一人在車後實施指揮交通，二人協助推移車輛至路旁等候保養廠人員到來，警方在推移車輛過程中，路旁男子見狀也主動協助推車，讓陳倍感窩心。

台南市警二分局海安派出所警員陳昱志、王育彬、吳立文，昨天下午4點多執行巡邏勤務行經民生路二段時，該號誌燈為綠燈卻發現一輛汽車靜止不動。

警員上前詢問，35歲陳姓車主表示，他利用周休二日至台南旅遊，在停等紅燈時車輛突然熄火，並且無法啟動。

為確保車上人員及其他用路人安全，警方隨即一人在車後實施指揮交通，二人協助推移車輛至路旁等候保養廠人員到來，警方在推移車輛過程中路旁民眾見狀也主動協助推車。

陳對於警員熱心積極的協助讚許有佳並不斷道謝，表示幸好警方剛好巡邏路過，不然真的不知道該如何是好。

警方提醒，發生車輛故障不要慌張，儘快在車後放好警示標示物，避免發生危險，駕駛車輛前應檢查車況，平時注意車輛的保養維護，避免突然拋錨發生危險，如遇車輛故障導致交通阻塞，可打110請求協助，並聯絡道路救援前來拖吊排除。

台南市警二分局海安派出所警員和熱心男子，協助將拋錨轎車推到路邊。記者黃宣翰／翻攝
台南市警二分局海安派出所警員和熱心男子，協助將拋錨轎車推到路邊。記者黃宣翰／翻攝

台南 車主 周休二日

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