影／二名壯男熱血騎機車環台一天一夜沒睡 身體不適警協助

40歲王姓男子前天與同事騎機車從新北市出發，想騎車環島半圈，騎一天一夜沒睡覺，王男已體力透支，昨天騎到台7甲線山區道路停路邊頭晕休息，台中員警巡邏經過，主動載他回派出所休息，讓他在派出所小睡休刻再出發。

王姓男子與一名同事各騎一輛機車，前天上午10點從新北市新莊住所出發想環島半圈，南下至台中後行經南投、途經武嶺，再行駛台7甲線至宜蘭返回新莊，沿途僅停留用餐稍作休息都沒有睡覺。

昨天上午10點，王男騎台7甲線48K時感到頭暈，他請同事先行，稍後趕上，身體卻感覺愈來愈不舒服，已無法繼續騎車，於是停車蹲坐路旁休息。

和平警分局勝光派出所副所長張明殷騎機車巡視轄區時，發現王男臉部朝下蹲坐路旁，上前詢問王男是否需要協助，他表示不需要幫忙，稍作休息應可恢復，員警繼續巡視至思源埡口折返，看到王男仍在原地，即主動提出建議，將王男載至派出所休息，並提供床位小睡片刻。

王男睡醒後感覺體力已恢復，剛好遇午餐時間，員警邀王男吃頓便飯後將其載回機車停放處，並提供飲水繼續旅途，王男向警道謝，表示如果沒有遇到員警，在這前不著村、後不著店的山路上，也不知道如何是好。