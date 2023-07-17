快訊

美國羽賽／混雙組合葉宏蔚、李佳馨逆轉奪冠 超級300系列首登頂

本周「血型+生肖」財運TOP5！O型這生肖「超旺盛」：荷包錢財滿滿

【早晨財經速解讀】台股周漲600點 AI依舊火爆 空頭回補 散戶接棒？

影／二名壯男熱血騎機車環台一天一夜沒睡 身體不適警協助

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

40歲王姓男子前天與同事騎機車從新北市出發，想騎車環島半圈，騎一天一夜沒睡覺，王男已體力透支，昨天騎到台7甲線山區道路停路邊頭晕休息，台中員警巡邏經過，主動載他回派出所休息，讓他在派出所小睡休刻再出發。

王姓男子與一名同事各騎一輛機車，前天上午10點從新北市新莊住所出發想環島半圈，南下至台中後行經南投、途經武嶺，再行駛台7甲線至宜蘭返回新莊，沿途僅停留用餐稍作休息都沒有睡覺。

昨天上午10點，王男騎台7甲線48K時感到頭暈，他請同事先行，稍後趕上，身體卻感覺愈來愈不舒服，已無法繼續騎車，於是停車蹲坐路旁休息。

和平警分局勝光派出所副所長張明殷騎機車巡視轄區時，發現王男臉部朝下蹲坐路旁，上前詢問王男是否需要協助，他表示不需要幫忙，稍作休息應可恢復，員警繼續巡視至思源埡口折返，看到王男仍在原地，即主動提出建議，將王男載至派出所休息，並提供床位小睡片刻。

王男睡醒後感覺體力已恢復，剛好遇午餐時間，員警邀王男吃頓便飯後將其載回機車停放處，並提供飲水繼續旅途，王男向警道謝，表示如果沒有遇到員警，在這前不著村、後不著店的山路上，也不知道如何是好。

警方表示，近年盛行騎機車在24小時內完成環島活動，被稱為「24耐環島」，越來越多人嘗試，和平警分局提醒，從事各項活動應審慎評估自身狀況，長途旅程請適時休息，切勿疲勞駕駛，確保行車安全。

王男與同事騎機車昨天行駛至台7甲線48K時感到頭暈，他請同事先行，稍後趕上，身體卻感覺愈來愈不舒服，已無法繼續騎車，停車蹲坐路旁休息，台中員警協助。圖／警方提供
王男與同事騎機車昨天行駛至台7甲線48K時感到頭暈，他請同事先行，稍後趕上，身體卻感覺愈來愈不舒服，已無法繼續騎車，停車蹲坐路旁休息，台中員警協助。圖／警方提供
王男與同事騎機車昨天行駛至台7甲線48K時感到頭暈，他請同事先行，稍後趕上，身體卻感覺愈來愈不舒服，已無法繼續騎車，停車蹲坐路旁休息，台中員警協助。圖／警方提供
王男與同事騎機車昨天行駛至台7甲線48K時感到頭暈，他請同事先行，稍後趕上，身體卻感覺愈來愈不舒服，已無法繼續騎車，停車蹲坐路旁休息，台中員警協助。圖／警方提供
王男與同事騎機車昨天行駛至台7甲線48K時感到頭暈，他請同事先行，稍後趕上，身體卻感覺愈來愈不舒服，已無法繼續騎車，停車蹲坐路旁休息，台中員警協助。圖／警方提供
王男與同事騎機車昨天行駛至台7甲線48K時感到頭暈，他請同事先行，稍後趕上，身體卻感覺愈來愈不舒服，已無法繼續騎車，停車蹲坐路旁休息，台中員警協助。圖／警方提供

騎車環島

延伸閱讀

7-ELEVEN午夜開賣7款迪士尼環島福袋 附咖啡買1送1券再抽BMW、柏金包

雄中儀隊學生超熱血 酷暑環島28天為公益而行

新莊人久等了！「海底撈」進駐宏匯廣場時間點曝光

嘉市首位駐市作家鍾文音獲聯合報文學大獎 來嘉遊記引領旅遊風潮

相關新聞

嘉義遶境爆炸釀28傷 不排除人為

嘉義市「和聯境金虎爺會」前晚封街辦遶境慶典，主舞台旁垃圾桶突然爆炸，造成廿八人受傷送醫，最小傷者僅二歲，有七人住院治療。...

錯抓高中生…所長記過拔官 分局長連坐申誡

彰化縣警溪湖分局埔鹽分駐所三名員警誤認十七歲陳姓高職生為失聯移工，追緝導致陳撞到耕耘機送醫縫十七針。縣警局昨天決定加重處...

17歲高中生遭便衣員警誤逮受傷毀容 呂秋遠：願免費協助少年提告

彰化縣埔鹽鄉17歲高中生4日傍晚遭三名便衣警員誤認為外勞 ，逃跑掙脫時，撞上耕耘機刀，他的臉從左耳到鼻子開一道大口，長約...

新竹新豐掩埋場陷火海 居民緊閉門窗

新竹縣新豐鄉垃圾掩埋場昨天晚間6時許發生火警意外，由於該處堆積不少廢棄易燃物，垃圾掩埋場瞬間陷入火海，現場竄出大片惡臭濃...

高職生夢想當警察卻被誤逮「毀了半張臉」 縫17針將來恐須做醫美

彰化縣埔鹽鄉一名17歲高職生，本月4日傍晚遭三名穿便衣的員警誤逮，在逃跑掙脫時，撞上耕耘機刀，從左耳到鼻子開一道大口，長...

台61蘆竹段橋下民眾驚見女屍 「無明顯外傷」死因待查

桃園市蘆竹區今有民眾行經台61蘆竹段橋下，驚見一具女性屍體被丟棄在路邊，警方獲報到場檢視遺體無明顯外傷，待明天報請檢察官...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦