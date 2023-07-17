影／二名壯男熱血騎機車環台一天一夜沒睡 身體不適警協助
40歲王姓男子前天與同事騎機車從新北市出發，想騎車環島半圈，騎一天一夜沒睡覺，王男已體力透支，昨天騎到台7甲線山區道路停路邊頭晕休息，台中員警巡邏經過，主動載他回派出所休息，讓他在派出所小睡休刻再出發。
王姓男子與一名同事各騎一輛機車，前天上午10點從新北市新莊住所出發想環島半圈，南下至台中後行經南投、途經武嶺，再行駛台7甲線至宜蘭返回新莊，沿途僅停留用餐稍作休息都沒有睡覺。
昨天上午10點，王男騎台7甲線48K時感到頭暈，他請同事先行，稍後趕上，身體卻感覺愈來愈不舒服，已無法繼續騎車，於是停車蹲坐路旁休息。
和平警分局勝光派出所副所長張明殷騎機車巡視轄區時，發現王男臉部朝下蹲坐路旁，上前詢問王男是否需要協助，他表示不需要幫忙，稍作休息應可恢復，員警繼續巡視至思源埡口折返，看到王男仍在原地，即主動提出建議，將王男載至派出所休息，並提供床位小睡片刻。
王男睡醒後感覺體力已恢復，剛好遇午餐時間，員警邀王男吃頓便飯後將其載回機車停放處，並提供飲水繼續旅途，王男向警道謝，表示如果沒有遇到員警，在這前不著村、後不著店的山路上，也不知道如何是好。
警方表示，近年盛行騎機車在24小時內完成環島活動，被稱為「24耐環島」，越來越多人嘗試，和平警分局提醒，從事各項活動應審慎評估自身狀況，長途旅程請適時休息，切勿疲勞駕駛，確保行車安全。
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