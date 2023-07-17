影／石岡豐勢路7尺高大樹突倒塌嚇壞人車 警緊急疏導交通

昨天午後突然雷陣雨，傍晚在台中市石岡區豐勢路617號前分隔島的7尺高大樹突然倒塌，嚇壞路過人車，未造成傷亡，警方到場疏導交通，清潔隊員和員警到昨晚清除倒塌路樹，恢復交通。

這棵大樹倒塌後阻礙往東勢方向的兩個車道上，東勢警分局土牛派出所接獲民眾報案後，趕到現場並實施交通管制措施及通知相關單位處理。

警員劉宇城、陳信宏抵達現場後，立即擺設交通錐實施交通管制措施，因位處重要交通要道，立即協請附近冷凍廠員工駕駛堆高機先將路樹推往一旁，在石岡清潔隊與警察的努力下，昨晚將大樹清除完，順利恢復交通順暢。附近居民表示嚇一大跳，還好沒有造成車輛或人員的傷亡或財損。