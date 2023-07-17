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影／石岡豐勢路7尺高大樹突倒塌嚇壞人車 警緊急疏導交通

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

昨天午後突然雷陣雨，傍晚在台中市石岡區豐勢路617號前分隔島的7尺高大樹突然倒塌，嚇壞路過人車，未造成傷亡，警方到場疏導交通，清潔隊員和員警到昨晚清除倒塌路樹，恢復交通。

這棵大樹倒塌後阻礙往東勢方向的兩個車道上，東勢警分局土牛派出所接獲民眾報案後，趕到現場並實施交通管制措施及通知相關單位處理。

警員劉宇城、陳信宏抵達現場後，立即擺設交通錐實施交通管制措施，因位處重要交通要道，立即協請附近冷凍廠員工駕駛堆高機先將路樹推往一旁，在石岡清潔隊與警察的努力下，昨晚將大樹清除完，順利恢復交通順暢。附近居民表示嚇一大跳，還好沒有造成車輛或人員的傷亡或財損。

東勢警分局提醒，近日天氣陰晴不定，山區偶有午後雷陣雨，易造成土石鬆動，請駕駛行駛道路時小心慢行，注意車前狀況，若發現有路樹倒塌、土石坍方的情形，請立即通知主管機關或撥打110請警察協助處理。

昨天午後雷陣雨，台中石岡區豐勢路617號前分隔島的7尺高大樹突然倒塌，員警到場疏導交通。圖／警方提供
昨天午後雷陣雨，台中石岡區豐勢路617號前分隔島的7尺高大樹突然倒塌，員警到場疏導交通。圖／警方提供
昨天午後雷陣雨，台中石岡區豐勢路617號前分隔島的7尺高大樹突然倒塌，員警到場疏導交通。圖／警方提供
昨天午後雷陣雨，台中石岡區豐勢路617號前分隔島的7尺高大樹突然倒塌，員警到場疏導交通。圖／警方提供
昨天午後雷陣雨，台中石岡區豐勢路617號前分隔島的7尺高大樹突然倒塌，員警到場疏導交通。圖／警方提供
昨天午後雷陣雨，台中石岡區豐勢路617號前分隔島的7尺高大樹突然倒塌，員警到場疏導交通。圖／警方提供

路樹 警察

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