影／五股、泰山有人砸車鬧事 自稱行車糾紛警方速逮3嫌

新北市五股區今天凌晨發生年輕人當街砸車滋事，警方趕抵時只剩3人、有3輛雙B轎車被砸，他們自稱因談判行車糾紛破局。員警隨即調閱監視器追查，發現對方共10人分乘3車到場，砸完車就跑，警方已循線逮捕其中3人，皆未成年。

警方今天凌晨1時許獲報五股區成泰路二段麥當勞前，有年輕人砸車鬧事，趕抵時僅剩被砸的3人3車在場。經查，被砸車的一方是五股本地人，動手砸車的一方則來自泰山地區。

據了解，23歲范姓男子自稱日前與人發生行車糾紛，雙方今天凌晨約在五股麥當勞前方談判，范男和21歲張男、吳男共開2輛賓士和1輛BMW轎車到場，對方則由27歲許姓男子帶頭，開1輛休旅車、1輛廂型車、1輛轎車搭載10人抵達。

員警調閱監視器發現，從泰山來的這10人，幾乎一到場就開始砸車，砸完馬上又上車逃離，雙方無人受傷。警方迅速查獲3名涉案少年，分別只有14、15、16歲，供稱只是跟著去談判。