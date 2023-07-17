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影／五股、泰山有人砸車鬧事 自稱行車糾紛警方速逮3嫌

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市五股區今天凌晨發生年輕人當街砸車滋事，警方趕抵時只剩3人、有3輛雙B轎車被砸，他們自稱因談判行車糾紛破局。員警隨即調閱監視器追查，發現對方共10人分乘3車到場，砸完車就跑，警方已循線逮捕其中3人，皆未成年。

警方今天凌晨1時許獲報五股區成泰路二段麥當勞前，有年輕人砸車鬧事，趕抵時僅剩被砸的3人3車在場。經查，被砸車的一方是五股本地人，動手砸車的一方則來自泰山地區。

據了解，23歲范姓男子自稱日前與人發生行車糾紛，雙方今天凌晨約在五股麥當勞前方談判，范男和21歲張男、吳男共開2輛賓士和1輛BMW轎車到場，對方則由27歲許姓男子帶頭，開1輛休旅車、1輛廂型車、1輛轎車搭載10人抵達。

員警調閱監視器發現，從泰山來的這10人，幾乎一到場就開始砸車，砸完馬上又上車逃離，雙方無人受傷。警方迅速查獲3名涉案少年，分別只有14、15、16歲，供稱只是跟著去談判。

此外還發現被砸車的這方3人，其中吳姓男子是新北地院發布的傷害通緝犯，警詢後分別將4人依妨害秩序、毀損罪嫌、通緝案件移送，並持續追查其餘涉案嫌犯。

新北市五股區今天凌晨發生年輕人當街砸車滋事，約10人分乘3車到場，砸完車就跑。記者林昭彰／翻攝
新北市五股區今天凌晨發生年輕人當街砸車滋事，約10人分乘3車到場，砸完車就跑。記者林昭彰／翻攝
現場1輛BMW、2輛賓士車被砸破玻璃。記者林昭彰／翻攝
現場1輛BMW、2輛賓士車被砸破玻璃。記者林昭彰／翻攝
現場1輛BMW、2輛賓士車被砸破玻璃。記者林昭彰／翻攝
現場1輛BMW、2輛賓士車被砸破玻璃。記者林昭彰／翻攝
現場1輛BMW、2輛賓士車被砸破玻璃。記者林昭彰／翻攝
現場1輛BMW、2輛賓士車被砸破玻璃。記者林昭彰／翻攝
新北市五股區今天凌晨發生年輕人當街砸車滋事，約10人分乘3車到場，砸完車就跑。警方已循線逮捕其中3人，皆未成年。記者林昭彰／翻攝
新北市五股區今天凌晨發生年輕人當街砸車滋事，約10人分乘3車到場，砸完車就跑。警方已循線逮捕其中3人，皆未成年。記者林昭彰／翻攝

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