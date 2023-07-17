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17歲高中生遭便衣員警誤逮受傷毀容 呂秋遠：願免費協助少年提告

聯合報／ 記者陳智華彭宣雅╱台北即時報導

17歲高中生遭三名穿便衣的員警誤逮，逃跑掙脫時，撞上耕耘機刀，幾乎半張臉毀容，共縫了17針。圖／民眾提供
17歲高中生遭三名穿便衣的員警誤逮，逃跑掙脫時，撞上耕耘機刀，幾乎半張臉毀容，共縫了17針。圖／民眾提供

彰化縣埔鹽鄉17歲高中生4日傍晚遭三名便衣警員誤認為外勞 ，逃跑掙脫時，撞上耕耘機刀，他的臉從左耳到鼻子開一道大口，長約10公分、深達1.5公分，滿臉是血，半張臉被毀容，共縫了17針。律師呂秋遠在臉書指出，警方值勤違法，如果少年願意來台北找他，他願意免費幫助提告，讓司法還他公道。

呂秋遠指出，警方承認，在值勤過程中，沒帶密錄器、不穿制服，也沒有出示任何的警察證件，值勤的時候有疏失。可是，這不是疏失的問題，而是違法的問題。

根據警察職權行使法第4條的規定：「警察行使職權時，應著制服或出示證件表明身分，並應告知事由。警察未依前項規定行使職權者，人民得拒絕之。」換句話說，警方為緝捕所謂的非法外籍勞工，在「盤查」這名少年時，根本就是違法行為，而且少年要如何確定，這三名壯漢，究竟是歹徒還是警察？

呂秋遠指出，他們根本就不是隨機盤查，而是看這名疲累、上了一天班、臉色黝黑的少年，就是「長得像」他們想要逮捕的非法外勞，才會直接上前想要武力壓制，渾然不知道自己認錯人。

「這件事，對我來說，只有滿滿的憤怒」。呂秋遠說，不穿制服、不出示服務證、警徽、不帶密錄器，而且是所長帶隊抓人，這代表了什麼？代表了這幾個人在值勤時，根本不在乎法律規定。

呂秋遠說，依法值勤，是最基本的要求。更別說這名少年，只因為警方的外貌歧視，認定他是所謂的「非法外籍勞工」，就可以用三名警力，壓制一名手無寸鐵的少年。有沒有種族歧視、有沒有非法執勤？在冗長的過程中，又怎麼可能沒有機會讓警方出示證件、表示身份、說明理由？而讓少年直覺認為，這是綁架？

現在這三名警員，至少涉嫌妨害自由、傷害罪等，不符合盤查程序、不穿制服、不給證件，最後一個幫忙家計的單親17歲少年，就這麼被打得頭破血流，請問彰化縣政府，應該如何給這個家庭一個交代？申誡？賠償醫藥費？

呂秋遠指出，如果少年願意來台北找他，他願意免費幫助這個孩子提告，讓司法還他公道就好，不需要這樣的無謂賠償。不要這樣欺負沒有資力的單親家庭，「我們不能就這樣算了。否則，下一個受害者，就會是我們。」

呂秋遠 警察

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