錯抓高中生…所長記過拔官 分局長連坐申誡

彰化縣警溪湖分局埔鹽分駐所三名員警誤認17歲陳姓高職生為失聯移工，追緝導致陳撞到耕耘機送醫縫17針。圖／民眾提供 彰化縣警溪湖分局埔鹽分駐所三名員警誤認十七歲陳姓高職生為失聯移工，追緝導致陳撞到耕耘機送醫縫十七針。縣警局昨天決定加重處分，將帶班所長葉忠木記過、調離主管職，二名員警各申誡一次，分局長黃壬鍵也連坐申誡處分，全案並移送地檢署偵辦。

警方表示，本月四日下午五時許，葉忠木帶二名員警參加常訓後返所途中，見陳姓學生騎自行車使用手機，精神狀況不佳，下車上前盤查，有表明是「警察」；但因陳誤認是壞人，轉身就跑，不慎碰撞到一旁耕耘機受傷，警方立即送醫救治。

事件被民代揭發，溪湖警分局解釋是執行盤查，對於造成陳姓學生誤會意外受傷感到不捨，初步取得家屬諒解，會負責醫美治療等醫藥費。

縣警局事後以員警未穿制服、未帶密錄器執行盤查，違反勤務紀律，僅將葉忠木記申誡一次，引發群情激憤，認為員警執法不當，過程粗暴，處分過輕；網路甚至出現要求縣長及警政署必須妥善處理的聲音。

縣警局長張國雄昨天重新召開人評會，決定加重處分，以未依法定程序盤查，違反執行勤務紀律，將葉忠木記過並調整為非主管職務，二名員警各申誡一次，分局長監督不周連坐懲處；全案也移送彰化地方檢察署偵辦，後續視偵審結果追究相關人員行政責任。