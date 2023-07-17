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新竹新豐掩埋場陷火海 居民緊閉門窗

聯合報／ 記者黃羿馨王駿杰／新竹報導

消防局目前已出動4台挖土機開挖，試圖排除底層悶燒現象。圖／新竹縣消防局提供
消防局目前已出動4台挖土機開挖，試圖排除底層悶燒現象。圖／新竹縣消防局提供
新竹縣新豐鄉垃圾掩埋場昨天晚間6時許發生火警意外，由於該處堆積不少廢棄易燃物，垃圾掩埋場瞬間陷入火海，現場竄出大片惡臭濃煙，初估燃燒面積約182坪，悶燒範圍上看5個籃球場大小；新竹縣消防局派遣車組前往搶救，火煙尚未控制，昨天晚間已出動15車33人、怪手4台，新竹縣副縣長陳見賢也趕抵現場瞭解。

位於西濱公路、鳳鼻隧道旁的新豐垃圾掩埋場，疑似掩埋場內堆放的垃圾受熱燃燒，加上底層長期堆積垃圾產生沼氣，昨晚火勢蔓延將近182坪；此處堆積約10多萬噸垃圾，底下悶燒範圍上看5個籃球場大小，消防員在場持續灑水撲滅火勢，但火勢持續延燒，晚間出動4台挖土機開挖，試圖排除底層悶燒現象。

由於新竹縣最多人口居住的竹北市以及在地新豐鄉，垃圾全都集中到這處位於西濱道路旁的垃圾掩埋場，垃圾堆分散約10公頃的掩埋場內，每一堆就像一座小山丘，在掩埋場內高低起伏、綿延不絕，火勢一發不可收拾，該起火警濃煙也一度遮蔽西濱公路視線。

新竹縣議員歐陽霆在臉書貼出照片，呼籲大家新豐掩埋場正大火中，提醒新豐、竹北交界附近的民眾「先緊閉門窗，待在室內避免出門」。

新竹市議員劉康彥表示，2019年新豐掩埋場悶燒10天，加上當時剛好又是11月，南寮在下風處，新竹市民聞了超過10天廢氣，苦不堪言；水和垃圾已成為大新竹民眾生活上的共同問題，既然新竹市長高虹安和新竹縣長楊文科已成立溝通平台，盼雙方更有效解決問題。

議員 高虹安 楊文科

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