酒駕路口睡著…警拍車窗他驚醒「踩油門撞倒警車」 罪加一條

黃姓男子昨晚涉嫌酒後開車，在新北市瑞芳區瑞八公路、明燈路口停等紅燈時睡著。員警獲報到場後拍打車窗，黃男醒過來後，起車撞擊警用巡邏機車，被員警攔上後壓制，實施酒測數值為每公升0.7毫克。警方帶回偵詢後，今依公共危險、妨害公務罪嫌移送法辦。

瑞芳警方昨晚近7點接獲報案，有一車轎輛停放於路中，阻礙交通，不知駕駛人發生什麼狀況。警員到場查看時，看到20多歲黃男坐在駕駛座，敲打車窗後，黃男警醒疑似受到驚嚇，開車起步向前，撞倒警用機車，隨後被警方伏，無人受傷。

員警聞到黃男身上有酒氣，施行酒測，酒測值達0.7，將他帶回詢問後送辦。據了解，黃男被帶回派出所後「清醒」，向員警致歉，表示開到一半睡著，突然看到警察敲打車窗嚇了一跳，才會踩油門往前開肇禍。

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