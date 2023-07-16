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酒駕路口睡著…警拍車窗他驚醒「踩油門撞倒警車」 罪加一條

聯合報／ 記者邱瑞杰／新北即時報導

黃姓男子昨晚涉嫌酒後開車，在新北市瑞芳區瑞八公路、明燈路口停等紅燈時睡著。員警獲報到場後拍打車窗，黃男醒過來後，起車撞擊警用巡邏機車，被員警攔上後壓制，實施酒測數值為每公升0.7毫克。警方帶回偵詢後，今依公共危險、妨害公務罪嫌移送法辦。

瑞芳警方昨晚近7點接獲報案，有一車轎輛停放於路中，阻礙交通，不知駕駛人發生什麼狀況。警員到場查看時，看到20多歲黃男坐在駕駛座，敲打車窗後，黃男警醒疑似受到驚嚇，開車起步向前，撞倒警用機車，隨後被警方伏，無人受傷。

員警聞到黃男身上有酒氣，施行酒測，酒測值達0.7，將他帶回詢問後送辦。據了解，黃男被帶回派出所後「清醒」，向員警致歉，表示開到一半睡著，突然看到警察敲打車窗嚇了一跳，才會踩油門往前開肇禍。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

黃姓男子涉嫌酒後開車，停等紅燈時睡著，因員警拍打車窗驚險，開車撞擊警用機車，今天被依公共危險、妨害公務罪嫌送辦。記者邱瑞杰／翻攝 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
黃姓男子涉嫌酒後開車，停等紅燈時睡著，因員警拍打車窗驚險，開車撞擊警用機車，今天被依公共危險、妨害公務罪嫌送辦。記者邱瑞杰／翻攝 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

酒測 瑞芳 警察

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