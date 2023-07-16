新北新店工安意外 1工人墜落受傷昏迷送醫治療

新北市新店區某建案工地今天下午4時許發生工安意外，6旬工人疑不慎從1樓墜落到約3公尺深的地下室，大腿骨折、昏迷送醫治療，案發原因已由警消通報勞檢單位調查。

警消今天下午4時許接獲通報，位於新店區「裕隆城」工地發生勞工墜落受傷意外，於是派員前往搶救，62歲鄭男疑從1樓樓板縫隙踩空墜落至地下1樓，造成腦出血及多處骨折，重傷昏迷送醫急救。警消也通報新北市政府勞動檢查處調查事發原因。

新北市勞檢處表示，接獲通報後就派員前往實施檢查。初步調查，鄭男於1樓從事木工作業，疑似因樓板開口未設置防墜設備，導致鄭男於行進的過程中墜落至地下1樓地面，墜落高度約3公尺，緊急送往新店慈濟醫院急救，目前仍在醫院治療中。

勞檢處表示，已要求施工單位肇災區域停止作業，未來在復工計畫未經核備前，不得再使勞工於該區域作業；針對雇主未落實安全防護設備，致發生職業災害，未來如確認屬實，將依法裁罰，最高可處新台幣30萬元罰鍰。