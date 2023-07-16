火勢蔓延近90坪…垃圾延燒新豐掩埋場陷火海 居民緊閉門窗

新竹縣新豐鄉垃圾掩埋場今天晚間6時許發生火警意外，由於該處堆積不少廢棄易燃物，垃圾掩埋場瞬間陷入火海，現場竄出大片惡臭濃煙，初估燃燒面積約90.75坪。新竹縣消防局獲報後，立即派遣車組前往搶救，由於火煙較大，仍持續加派人手搶救中，目前已出動11車26人。

位於西濱公路、鳳鼻隧道旁的新豐垃圾掩埋場，疑似掩埋場內堆放的垃圾受熱燃燒，火勢蔓延將近90.75坪，由於此地垃圾堆積如山，消防員在場持續灑水撲滅火勢，但火勢仍持續延燒，目前已出動一台挖土機在場預備，試圖排除悶燒現象。

由於新竹縣最多人口居住的竹北市以及在地新豐鄉，垃圾全都集中到這處位於西濱道路旁的垃圾掩埋場，垃圾堆分散約10公頃的掩埋場內，每一堆就像一座小山丘，在掩埋場內高低起伏、綿延不絕，火勢因此一發不可收拾。

新竹縣議員歐陽霆也在臉書貼出照片，呼籲大家因新豐掩埋場大火中，提醒新豐、竹北交界附近的民眾「先緊閉門窗，待在室內避免出門」。