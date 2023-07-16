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三貂嶺瀑布步道健行遭蜂螫傷 消防員護送下山

聯合報／ 記者邱瑞杰／新北即時報導

20多歲洪姓女子和3名友人今天到新北市瑞芳區三貂嶺瀑布步道遊玩時，洪女被蜂螫傷。消防人員前往救援時，洪女意識清楚，表示還能行走，消防人員護送她下山，走約600公尺到碩仁國小後，由救護車接駁送醫。

新北市消防局「119」救災救護指揮中心今天下午5點25分接獲報案，指在碩仁國小上方的三貂嶺瀑布步道有人被蜂螫傷後，覺得頭暈，請求救護。

消防局出動瑞芳分隊3車5人前往救援，下午6點6分找到洪女，附近並未發現蜂窩，無法判斷螫傷她的蜂種。初步查看洪女並無大礙，意識清楚，可攙扶行走，將她帶到步道口後，由救護車送往瑞芳礦工醫院救治。

消防局第6大隊長羅億田說，建議民眾選擇淺色或表面光滑服飾，遇到蜂類時應保持冷靜並遠離。如發現有蜂群圍繞飛翔，前方可能有蜂巢，不可繼續前進，應繞道或退後。假如進入蜂巢警戒範圍，切記不可揮趕，應保持鎮定，緩慢、安靜地大步離開。

洪姓女子和友人今天到新北市瑞芳區三貂嶺瀑布步道遊玩時被蜂螫傷，因還能行走，由消防人員護送下山送醫。記者邱瑞杰／翻攝
洪姓女子和友人今天到新北市瑞芳區三貂嶺瀑布步道遊玩時被蜂螫傷，因還能行走，由消防人員護送下山送醫。記者邱瑞杰／翻攝
洪姓女子和友人今天到新北市瑞芳區三貂嶺瀑布步道遊玩時被蜂螫傷，因還能行走，由消防人員護送下山送醫。記者邱瑞杰／翻攝
洪姓女子和友人今天到新北市瑞芳區三貂嶺瀑布步道遊玩時被蜂螫傷，因還能行走，由消防人員護送下山送醫。記者邱瑞杰／翻攝

瑞芳 意識 蜜蜂

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