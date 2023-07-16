三貂嶺瀑布步道健行遭蜂螫傷 消防員護送下山

20多歲洪姓女子和3名友人今天到新北市瑞芳區三貂嶺瀑布步道遊玩時，洪女被蜂螫傷。消防人員前往救援時，洪女意識清楚，表示還能行走，消防人員護送她下山，走約600公尺到碩仁國小後，由救護車接駁送醫。

新北市消防局「119」救災救護指揮中心今天下午5點25分接獲報案，指在碩仁國小上方的三貂嶺瀑布步道有人被蜂螫傷後，覺得頭暈，請求救護。

消防局出動瑞芳分隊3車5人前往救援，下午6點6分找到洪女，附近並未發現蜂窩，無法判斷螫傷她的蜂種。初步查看洪女並無大礙，意識清楚，可攙扶行走，將她帶到步道口後，由救護車送往瑞芳礦工醫院救治。

消防局第6大隊長羅億田說，建議民眾選擇淺色或表面光滑服飾，遇到蜂類時應保持冷靜並遠離。如發現有蜂群圍繞飛翔，前方可能有蜂巢，不可繼續前進，應繞道或退後。假如進入蜂巢警戒範圍，切記不可揮趕，應保持鎮定，緩慢、安靜地大步離開。